Natuurbeschermers verliezen weer kort geding over F1 op Zandvoort

Natuurbeschermingsorganisaties hebben vrijdag voor de tweede keer deze week een kort geding verloren over de Formule 1 op het Circuit Zandvoort. Een vergunning die vorige week door de provincie Noord-Holland aan het circuit is verleend, is volgens de voorzieningenrechter in Haarlem in orde. Werkzaamheden om het circuit klaar te maken voor de Grand Prix mogen daardoor aankomende maandag beginnen.

Stichting Duinbehoud en Mobilisation for the Environment (MOB) hadden de rechter gevraagd de vergunning ongeldig te verklaren. Volgens de milieubeschermers komt bij de werkzaamheden zo veel stikstof vrij, dat de provincie geen toestemming had mogen verlenen.

De rechter gaat niet mee in het stikstofscenario dat de natuurorganisaties schetsen. Ze „twijfelt niet aan de juistheid” van een onderzoeksrapport dat Noord-Holland heeft gebruikt als onderbouwing bij het toekennen van de vergunning. In het rapport staat dat er na afloop van de werkzaamheden onderaan de streep juist minder stikstof zal worden uitgestoten dan voorheen. De natuurbeschermers beweerden dat het onderzoek niet klopt.