Welke popsongs horen in de afspeellijst over de val van de Berlijnse muur?

Popsongs over de Berlijnse Muur en de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn laten zich globaal indelen tussen liedjes van vóór en na de val van de Muur op 9 november 1989. Voor David Bowie was de Muur een grimmige aanwezigheid in het liefdeslied ‘Heroes’: „I can remember standing by the wall / and the guns shot above our heads / and we kissed as though nothing could fall.” De Sex Pistols benoemden de claustrofobie van het omsloten Berlijn in hun punksong ‘Holidays in the Sun’: „I gotta go over the wall.”

De Duitse popster Udo Lindenberg bezong een ‘Sonderzug nach Pankow’ die hem over de grens moest brengen voor een concert aan de Oostzijde. De beroemde ballonnen van Nena ‘(99 Luftballons’) werden in werkelijkheid opgelaten bij een concert van de Rolling Stones in West-Berlijn. Ze inspireerden de gitarist van Nena, die erbij was en de ballonnen over de Muur zag waaien. In de tekst van het nummer wordt gespeculeerd over een overspannen militaire reactie op de balonnen, met vernietiging van de aarde tot gevolg.

De enige Nederlandse bijdrage in deze playlist is ‘Over de Muur’ van Klein Orkest. Lenin en Marx worden er in het strenge oosten, en Mercedes en (Coca) Cola in het frivole westen op hun voetstuk geplaatst. „Alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn” zingt Harry Jekkers.

Elton John pikte in 1985 een graantje mee van de ontspanning tussen oost en west met zijn zoete ‘Nikita’ over een liefde voor een Oost-Duitse grenswacht. En Baywatch-ster David Hasselhoff nam in 1988 met ‘Looking for Freedom’ een voorschot op de val van de Muur.

Opvallend is de hartenkreet van de Amerikaanse hardrockband S.U.C.M.E. die zich in ‘Berlin Wall’ druk maakt om mensen die winst maken met uit de muur gehakte stenen. De Duitse hardrockers Scorpions betuigen hun vreugde in de powerballade ‘Winds of Change’, met beelden van de onttakeling van de Muur in de videoclip. In ‘A Great Day for Freedom’ bezingt gitarist David Gilmour van Pink Floyd de dag dat iedereen het glas kon heffen omdat met de hereniging van de stadsdelen de vrijheid was gearriveerd.

