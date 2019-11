Madrid neemt organisatie VN-klimaatconferentie over van Chili

De VN-klimaatconferentie COP25 vindt in december plaats in Madrid. Dat hebben de Verenigde Naties vrijdag bekendgemaakt. Woensdag zegde de Chileense president Sebastián Piñera de conferentie af vanwege de gewelddadige protesten in zijn land.

Op de bijeenkomst worden details uitgewerkt van de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Donderdag zei Piñera al dat de Spaanse premier Pedro Sánchez had aangeboden de conferentie in Madrid te organiseren. De COP25 staat in Madrid eveneens gepland van 2 tot 13 december.

De klimaattop vond vorig jaar plaats in de Poolse stad Katowice. Daar werd duidelijk dat de afspraken uit Parijs moeilijk om te zetten waren in concrete maatregelen. Uiteindelijk spraken de bijna tweehonderd deelnemers onder meer af er gezamenlijk voor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius blijft.

Lees ook dit verslag van de klimaattop van 2018: Alles wat Parijs succesvol maakte, ontbrak in Katowice

Gewelddadige protesten

De Chileense president zegde woensdag ook de APEC-handelstop in zijn land af, die zou plaatsvinden op 16 en 17 november. Er werd gehoopt dat de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi tijdens die conferentie een handelsovereenkomst zouden tekenen. Het is niet duidelijk wanneer de APEC-bijeenkomst alsnog zal plaatsvinden.

Chili kampt al weken met protesten, die steeds groter en gewelddadiger worden. Onder de bevolking is er grote ontevredenheid vanwege toenemende ongelijkheid. Er zijn zeker achttien mensen omgekomen bij de protesten.