‘Le car guy’ ziet droom uitkomen

De website van ‘Clementeam Racing’ ligt al een tijdje stil. De laatste race van founder and driver Carlos Antunes Tavares waarover werd bericht, dateert van 2016. Maar dat betekent niet dat de coureur in kwestie, in het dagelijks leven topman van de Franse autogroep PSA, het racen verleerd is. Auto’s zijn de passie van Tavares. Scheurt hij in zijn schaarse vrije tijd niet over Franse circuits, dan knutselt hij in zijn garage in de bossen van Rambouillet aan oldtimers.

Tavares (Lissabon, 1958) is sinds enige jaren de onbetwiste ster van de auto-industrie. Hij is een verandermanager, maar wel een die altijd in dezelfde sector werkte: le car guy noemen ze hem in Franse managementkringen. Van het ingeslapen en bijkans failliete Peugeot heeft hij sinds zijn aantreden in 2014 een wereldspeler gemaakt. Binnen een jaar nadat PSA in 2017 Opel overnam, wist hij ook de notoir verliesgevende Duitse GM-dochter weer groene cijfers te bezorgen. De rentabiliteit van PSA, ook eigenaar van Citroën en het nieuwe luxemerk DS, is met 8,7 procent inmiddels vergelijkbaar met die van de Duitse premiummerken.

Maar dat is Tavares niet genoeg. Hij wil met schaalvergroting en beperking van het aantal modellen naar 10 procent. De fusie met Fiat-Chrysler (FCA), waar hij straks de dagelijkse leiding over krijgt, moet hem daarbij helpen. De extreem competitieve Tavares is ervan overtuigd dat hij de op drie na grootste autogroep in de wereld tot een succes kan maken.

Zo’n ambitie had hij eerder: bij Renault. Tavares groeide op in een francofiel gezin in Portugal. Hij zat in Lissabon op de Franse school en ging naar de prestigieuze ingenieursschool École Centrale Paris. Op zijn 23ste begon hij bij Renault, waar hij onder andere de ontwikkeling van de succesvolle Mégane II leidde. Zoals veel Renault-managers werd hij uitgeleend aan alliantiepartner Nissan. Bij zijn terugkeer, in 2011, stoomde hij op tot nummer twee, na de toen oppermachtige Carlos Ghosn. Volgens zakenblad Capital placht Tavares in die tijd e-mails af te sluiten met aanmoedigingen als „Let’s win” of „Keep on fighting”. Dat tekent hem.

Maar toen ‘kleine Carlos’ in 2013 tegenover Bloomberg erkende „op zeker moment nummer één” te willen worden, waren de verhoudingen met ‘grote Carlos’ (Ghosn) verstoord. Tavares ging minder dan een jaar later al als topman van Peugeot aan de slag. PSA had toen net een recordverlies van zo’n 5 miljard euro geleden en de Franse overheid en het Chinese Dongfeng waren als aandeelhouders aan boord gekomen. De bemoeienis van de familie Peugeot werd minder, de Franse overheid hield zich opvallend gedeisd.

Tavares lanceerde - zéér Frans- grote strategische plannen met ronkende titels als ‘Back to the Race’ (2014) en ‘Push to Pass’ (2016). De fabrieken moesten efficiënter, Peugeot moest weer auto’s maken die mensen willen (lees: SUV’s) en het voorraadbeheer kon anders. In 2013 verdwenen nog duizenden banen, nu neemt PSA weer nieuwe mensen aan. Minder Frans is zijn managementdevies. De tijd van de „one-man-show is voorbij”, zei hij tegen zakenkrant Les Echos die hem tot strateeg van het jaar uitriep. Zijn entourage moet „niet bang zijn” hem tegen te spreken, zei hij.

PSA 74 miljard euro Omzet 3,3 miljard euro Nettowinst 3,9 miljoen Aantal geproduceerde auto’s 211.000 Aantal werknemers Merken: Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall