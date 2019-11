KNVB zet twee Utrechtse voetbalclubs uit amateurcompetitie

Twee Utrechtse voetbalclubs waarvan de spelers zich herhaaldelijk schuldig maakten aan wangedrag zijn door de KNVB per direct uit de amateurcompetitie gezet. Dat bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond vrijdag na berichtgeving van Trouw. De wedstrijden van alle teams van vv DWSV en SVA Papendorp die voor komend weekend gepland stonden zijn opgeschort.

Volgens de woordvoerder houdt de KNVB al jaren dossiers bij over beide clubs. „De incidenten van afgelopen week waren de druppel die de emmer deed overlopen”, zegt hij. Bij een wedstrijd van zowel vv DWSV als SVA Papendorp werd afgelopen weekend een scheidsrechter belaagd. De woordvoerder weet niet zeker of er nog beroep kan worden aangetekend tegen het KNVB-besluit.

Zonder tuchtcommissie

De Utrechtse clubs zijn op een bijzondere manier uit de competitie gehaald, namelijk zonder tussenkomst een tuchtcommissie. Het KNVB-bestuur vond dat het gedrag van de Utrechtse spelers zo ver is gegaan, dat het de commissie niet nodig vond. Het is volgens de woordvoerder van de voetbalbond jaren geleden dat een club op die manier is geschorst.

Via een tuchtcommissie wordt de zaak voorgelegd aan een aanklager amateurvoetbal die vervolgens een besluit neemt. Op deze manier werd vorig jaar SC Hoge Vucht uit Breda het voetballen ontzegd na gewelddadig gedrag van spelers.

