Kiki Bertens breekt met coach Raemon Sluiter

Kiki Bertens neemt afscheid van haar coach Raemon Sluiter. Dat kondigde de tennisster vrijdag op Instagram aan, een dag nadat ze had opgegeven bij haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in Shenzhen. Bertens en Sluiter werkten sinds 2015 samen.

Een reden voor haar besluit geeft Sluiter niet. De samenwerking was al sinds september tijdelijk stopgezet. De 27-jarige Bertens ging zonder Sluiter naar Azië voor een serie toernooien. Daar werd ze bijgestaan door oud-prof Elise Tamaëla, die samen met Bertens’ aanstaande man Remko de Rijke voorlopig de begeleiding van de tennisster overneemt.

Ook bij de tijdelijke stopzetting van de samenwerking in september werd geen duidelijke reden gegeven. Tegen het AD zei Sluiter destijds dat hij „bepaalde dingen [wilde] benoemen en aanpakken”, waar Bertens volgens hem op dat moment „geen energie” voor had. Bertens sprak toen van „een adempauze”. Bekend was dat de twee een andere visie hadden over de speelstijl van de tennisster, die defensief is ingesteld. Sluiter gaf eerder meerdere keren aan dat hij haar aanvallender wilde laten spelen.

Moeilijke beslissing

„Helaas heb ik ook een moeilijke beslissing moeten maken”, schrijft Bertens op Instagram. „En dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken. Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastisch jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles!”

Met Sluiter (41) als coach won Bertens acht WTA-titels, onder meer op de grote toernooien van Cincinnati en Madrid, en drong ze door tot de mondiale top-100 van beste tennissters.

Sluiter reageerde op het besluit van Bertens op Twitter. „Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in, dag uit keihard werken om beter en sterker te worden de afgelopen vier jaar. Ik wens haar, Remko en Elise al het beste voor de toekomst.”

