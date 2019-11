Kabinet neemt extra maatregelen om klimaatdoelen toch te halen

Het kabinet neemt extra maatregelen in de hoop de klimaatdoelen toch te halen. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag bekendgemaakt. Wiebes maakt onder meer 60 miljoen euro vrij voor subsidies voor zaken als warmtepompen en zonneboilers. Ook komt er een extra subsidieronde voor projecten die investeren in hernieuwbare energie.

Met de noodmaatregelen wil de minister particulieren en bedrijven „verleiden” tot extra klimaatmaatregelen. Ook wil het kabinet sneller zonnepanelen op de daken van de overheidsgebouwen, scholen en woningen plaatsen. Tot slot belooft Wiebes dat het kabinet „actief blijft zoeken” naar maatregelen om de klimaatdoelen toch te kunnen behalen.

Eerder op vrijdag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport waaruit blijkt dat Nederland de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO 2 uit te stoten niet haalt. Ook de extra maatregelen die in juni zijn genomen zijn niet voldoende. Volgens het PBL zal de reductie ten opzichte van 1990 zal uitkomen tussen de 43 en 48 procent. Een van de oorzaken is dat de olie- en gasprijzen vermoedelijk zullen dalen. Hierdoor zal het gebruik van deze brandstoffen toenemen, en daarmee ook de uitstoot.

