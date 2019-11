Kabinet maakt 500 miljoen extra vrij voor stikstofcrisis

Het kabinet stelt eenmalig 500 miljoen euro extra beschikbaar om maatregelen te treffen tegen de stikstofcrisis. Dat heeft het ministerie van Landbouw vrijdag bekendgemaakt. Het geld is bedoeld om maatregelen te nemen waarmee de stikstofneerslag in natuurgebieden wordt verlaagd.

Over de concrete inhoud van de maatregelen doet het ministerie nog geen uitspraken. Het eerste pakket maatregelen, dat ruimte moet scheppen voor woningbouw, wordt naar verwachting volgende week gepresenteerd. Daarna wordt samen met provincies per gebied bekeken wat er moet gebeuren in en rondom Natura 2000-gebieden. Het is onduidelijk hoeveel geld provincies moeten bijdragen.

De 500 miljoen euro komt bovenop eerdere vrijgemaakte bedragen tegen de stikstofproblematiek en is afkomstig uit de begrotingsreserve. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) liet in september weten dat er „geen taboes” bestaan bij het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem en dat ze bereid was daarvoor „grote veranderingen” door te voeren.

Lees ook: Heilige huisjes bestaan niet bij oplossen stikstofcrisis

18.000 projecten

Sinds het stikstofbesluit van de Raad van State, dat een streep zette door het beleid van de Nederlandse overheid, ligt de bouw vrijwel stil. Sindsdien staan 18.000 projecten op de tocht om natuurgebieden te beschermen tegen te veel stikstof. Vorige maand demonstreerden duizenden boeren meerdere keren tegen het stikstofbeleid. Ook het protest van de bouwers afgelopen woensdag ging deels over het beleid van de overheid.

Analisten van ABN Amro schatten eerder dat de te verwachten schade die de bouw de komende vijf jaar door de stikstofcrisis lijdt minstens 14 miljard euro is. Ook zouden mogelijk zeventigduizend banen verdwijnen in de sector.