Kabinet komt toch met extra geld voor onderwijs - grotendeels eenmalig

Het kabinet investeert deze kabinetsperiode 460 miljoen euro extra in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn de bonden, werkgevers en de coalitie overeengekomen. Basisscholen en middelbare scholen krijgen dit jaar nog 150 miljoen euro extra per sector.

Het geld voor basisscholen gaat naar de salarissen. De cao-partners maken hiervoor afspraken over arbeidsvoorwaarden. Bij het deel voor het voortgezet onderwijs bepalen schoolbesturen en lerarenteams zelf waar het geld naartoe gaat. Ook wordt er 97 miljoen van de werkdrukgelden naar voren gehaald, zodat het geld eerder besteed kan worden. Daardoor komt er komende scholenjaren 382,5 miljoen euro beschikbaar in plaats van 333 miljoen om bijvoorbeeld onderwijsassistenten aan te nemen of conciërges.

Een deel van de werkdrukgelden wordt gereserveerd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook komt er 16,5 miljoen euro beschikbaar om het salaris te verhogen van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) werken voor leerlingen die een diploma krijgen. Het vso valt onder de cao van het basisonderwijs, waardoor die leraren minder betaald krijgen dan hun collega’s van het reguliere middelbaar onderwijs.

Daarnaast wordt er deze kabinetsperiode 21,2 miljoen euro gereserveerd voor ‘individuele scholingsrechten’ voor onderwijspersoneel. Doel hiervan is om meer leraren in het vak te behouden. Er wordt ook 10,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opleiden van nieuwe docenten en er komt meer geld voor zij-instromers (14,2 miljoen euro).

Rutte bood opening

Voor de zomer vroegen de PO-Raad, de VO-raad en de bonden om een noodpakket voor het lager en middelbaar onderwijs van 423,5 miljoen euro voor 2020 om het lerarentekort tegen te gaan en de werkdruk te verminderen. Minister Arie Slob wees dat af, maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei premier Mark Rutte te willen kijken naar de mogelijkheden. Het onderwijsveld voerde halverwege oktober met een eerste gesprek met Rutte en Slob over extra geld.

Het is nog niet bekend of de onderwijsstaking van aanstaande woensdag doorgaat. Dan wordt ook de onderwijsbegroting besproken. Het aantal scholen dat dichtgaat, loopt tegen de drieduizend.