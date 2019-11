Inspectie wijkt uit naar Duitsland voor testen vuuwerk

Nederlands consumentenvuurwerk wordt dit jaar getest op een locatie in Duitsland. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vrijdag. Nadat vorig jaar geluidsnormen werden overschreden, moest de inspectie op zoek naar een nieuwe testlocatie.

Jaarlijks test de ILT een deel van het geïmporteerde vuurwerk om te kijken of aan Nederlandse en Europese veiligheidseisen wordt voldaan. Sinds 2006 gebeurde dit op de schietbaan Europoort in het Rotterdamse havengebied. Dit jaar zal de inspectie de testen uitvoeren op een locatie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, nabij de gemeente Olfen. De testperiode loopt van begin november tot eind december.

Een woordvoerder van de ILT laat weten dat meerde opties zijn bekeken, maar dat op korte termijn geen geschikte locatie in Nederland kon worden gevonden. Aan de nieuwe Duitse locatie zijn geen extra kosten verbonden. „Het valt binnen de eerder opgestelde begroting”, aldus de woordvoerder.

Onveilig vuurwerk moet door importeurs worden hersteld of vernietigd. Vorig jaar is volgens de ILT door het testen voorkomen dat tussen de 80.000 en 100.000 kilo gevaarlijk vuurwerk in de winkels terecht kwam.