In ‘Er zal iemand komen’ ontsnapt niemand aan de dreiging

In Er zal iemand komen toont regisseur Liliane Brakema twee mensen die beschutting zoeken maar verstikking vinden. Ze zijn gevlucht voor de buitenwereld, maar kunnen vooral niet ontkomen aan elkaar.

De tekst van de Noorse toneelschrijver Jon Fosse ademt met zijn minimalistische, repetitieve karakter de sfeer van oneindige fjorden en overwoekerend isolement. Samen alleen en alleen met elkaar, dat is wat dit jonge koppel (Joost Bolt en Wendell Jaspers) zoekt. Ze betrekken een verlaten huis, „ver van andere huizen en andere mensen”. Maar amper afgezonderd voelen ze alweer de dreiging van die potentiele ander.

Die komt vervolgens ook, in de lichtelijk banale vertolking van Bram van der Heijden, al hebben zijn twee korte interferenties per saldo nauwelijks effect op het tweetal. Het vermoeden rijst dat ook zonder zijn tussenkomst een paranoïde jaloezie de kop op zou hebben gestoken.

De vier witte lijnen waarbinnen Jaspers en Bolt zich bewegen, lijken aanvankelijk hun nieuwe woning te representeren, maar gaandeweg blijkt dat niet per definitie zo te zijn. Een sterke vondst: de muren waar ze tegenaan lopen werpen ze immers zelf op, waar ze ook zijn. Hun zelfverkozen isolement staat compleet los van dat huis.

Joost Bolt en Wendell Jaspers. Ook in afzondering steekt paranoïde jaloezie de kop op. Foto Jelmer Buitenga & Lex Vesseur

Jon Fosse schreef een ingewikkelde tekst om te ensceneren, en Brakema weet daar niet altijd raad mee. De dialoog tussen Jaspers en Bolt is vaak te vlak om te boeien, en de statische dynamiek werkt dan eerder verlammend dan beklemmend.

Maar daar tegenover ontwierp Giulio D’Anna boeiend bewegingsmateriaal, waarin de spelers ineens spannende intenties aan hun onderlinge strijd meegeven: achter hun woordloze choreografie van aantrekken en afstoten, gaan meedogenloos machtsvertoon, verlangen en seksuele wellust schuil.

Het is jammer dat taal en beweging uiteindelijk plichtmatig samenkomen in het laatste deel – dat daardoor veel te illustratief wordt. Het voelt alsof het materiaal dat de makers hebben ontwikkeld al op was, maar de tekst nog niet was afgelopen.

Theater Er zal iemand komen van Jon Fosse door Noord Nederlands Toneel, Firma Ducks. Gezien: 31/10, LUX (Nijmegen). Tournee t/m 14/12. Inl: nnt.nl ●●●●●