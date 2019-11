Hoe meet je de kwaliteit van wetenschappers?

Zo snel mogelijk zoveel mogelijk artikelen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die zo goed mogelijk aangeschreven staan. Wie dat voor elkaar krijgt, is een goede wetenschapper: die moet je een baan aanbieden, die moet je een zak onderzoeksgeld geven. Zo werd dat althans decennialang gezien. En nog steeds.

Maar de laatste jaren vindt er een omslag plaats. Steeds meer mensen in de wetenschap willen af van die hijgerige cultuur waarin aantallen publicaties belangrijker lijken dan wat iemand precies heeft ontdekt of beschreven. En daar komt nu nog een andere ontwikkeling bij. Vanaf 1 januari 2021 moet al het onderzoek dat door NWO, ZonMw en nog zo’n vijftien andere Europese wetenschapsfinanciers is bekostigd, open access gepubliceerd worden: voor iedereen gratis leesbaar. Onderzoekers die subsidie van die financiers hebben gekregen, mogen dan niet meer publiceren in alom erkende toptijdschriften zoals Science en Nature.En een publicatie daarin is momenteel ook een duidelijk teken van kwaliteit.

Dat leidt tot de vraag: hoe wordt dan in de toekomst de kwaliteit van onderzoekers bepaald? Hoe weet je wie er een beurs of een baan moet krijgen, als je niet meer kijkt naar aantallen toppublicaties?

Vier wetenschappers over de mogelijkheden.

‘Ik kijk nauwelijks in welke tijdschriften iemand publiceerde’

Jeroen Geurts, hersenonderzoeker

Verzamelt nu als voorzitter van ZonMw, financier van zorgonderzoek, de verschillende ideeën over kwaliteitsbeoordeling.





„Eerst even dit: ik praat nu als onderzoeker. Als financier vind ik dat ik me op de vlakte moet houden over de vraag hoe je wetenschappers voortaan zou moeten beoordelen, anders denken mensen dat het eigenlijk al besloten is.

„Als onderzoeker en hoofd van een afdeling vind ik dat je onderzoekers moet beoordelen door hun te vragen wat de belangrijkste vraag in de wetenschap is die ze samen met andere mensen willen beantwoorden. Nu worden wetenschappers vaak beoordeeld op citatiescores en dat leidt ertoe dat mensen vooral bezig zijn met de vraag hoe ze snel weer een publicatie in een high impact journal kunnen krijgen.

„Zelf kijk ik bij sollicitaties al nauwelijks meer in welke tijdschriften iemand gepubliceerd heeft. Artikelen tellen vind ik zelfs vrij onzinnig. Ik kijk alleen naar publicaties als er iets geks mee is, als iemand bijvoorbeeld maar drie artikelen heeft gepubliceerd in tien jaar. Het gesprek is daarentegen heel belangrijk: wat wil iemand neerzetten, welk pad ziet iemand voor zichzelf? Je wilt iemand die helpt bouwen aan een droom. Ik houd ook de diversiteit van het team in de gaten. Ik vind het heel belangrijk dat iemand kan verbinden, over het hekje van de eigen discipline heen kijken. Ik probeer mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te zetten. Meer perspectieven is altijd beter.

„Maar of dat overal zo is, weet ik niet, hè. Het kan best zijn dat in een ander vakgebied een andere manier van beoordelen beter werkt. Momenteel doen we alsof er maar één manier is om iemand te beoordelen. Maar er bestaan geen excellente onderzoekers, het is altijd contextueel: in een andere afdeling hoeft diezelfde persoon niet excellent te zijn.

„Ja, ik ben wel bang dat er onbewuste vooroordelen in de beoordeling kunnen sluipen als je subjectieve criteria gaat gebruiken, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat gebeurt nu ook, alleen we doen alsof dat niet zo is. Ik vind ook dat je oordelen zoveel mogelijk expliciet moet maken. En dat je sollicitatiegesprekken bijvoorbeeld moet observeren.

„Bij mij op de afdeling mogen mensen trouwens zelf kiezen of ze op onderzoek of onderwijs beoordeeld willen worden. Dus als je als onderzoeker een pauze wilt en een paar jaar onderwijs wilt geven, dan kan dat. En ook bij onderwijs zie je nu dat de beoordeling vaak kwantitatief is, scores door studenten, maar ik kijk ook daar meer naar: wat wil je neerzetten, hoe beantwoord je vragen van studenten op maat?”