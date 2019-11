Hoe de SGP in 101,5 jaar (niet) veranderde

De partij staat bekend om de S van Staatkundig, maar de G van gereformeerd is nog altijd leidend. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over de ontstaansgeschiedenis en het imago van de SGP, de grondbeginselen en hun eigen worsteling met standpunten. Samen met Pim van den Dool en Mark Kranenburg onderzoeken we of de SGP in de laatste 101,5 jaar een beetje met zijn tijd is meegegaan.

