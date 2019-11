Grote verschuivingen in kabinet door medische ingreep Ollongren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) is langer dan verwacht afwezig vanwege complicaties door een medische behandeling. Binnen het kabinet wordt daarom met enkele posten geschoven. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) wordt vrijdag beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken. Hij verving haar al sinds vorige maand.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) vervangt Ollongren als vicepremier. Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) ontfermt zich over inlichtingendienst AIVD, die voorheen onder Ollongren viel. Knops wordt als staatssecretaris niet vervangen.

Ook komt er een nieuwe ministerspost: Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, wordt minister voor Milieu en Wonen. Deze nieuwe portefeuille is relevant geworden door de stikstof- en PFAS-vraagstukken. Van Veldhoven breidt haar huidige portefeuille uit en wordt ook onder meer verantwoordelijk voor de huurcommmissie, ruimtelijke ontwikkeling en ordening en het kadaster.

Ollongren tot Kerst afwezig

Ollongren onderging een aantal weken geleden een operatie aan haar bijholtes. Door een complicatie moet zij opnieuw behandeld worden, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht. Ollogren is in ieder geval afwezig tot Kerst, meldt RTL Nieuws.

Alle wijzigingen in functies en titels worden deze vrijdag in Paleis Huis ten Bosch door koning Willem-Alexander bekrachtigd. D66-partijleider Rob Jetten wenst Ollongren op Twitter sterkte. „Op een goed herstel en een spoedig weerzien.”