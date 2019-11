Google versterkt concurrentiepositie met smartwatchmaker Fitbit

Google neemt het Amerikaanse Fitbit over. Dat hebben de twee techbedrijven vrijdag bekendgemaakt. Hiermee maakt Google zijn eerste stappen op de lucratieve markt van activiteitstrackers en smartwatches (zogenoemde wearables). Google, het dochterbedrijf van Alphabet, betaalt 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) voor het Amerikaanse Fitbit, of 7,35 dollar (6,60 euro) per aandeel.

Fitbit is een van de bekendste merken op het gebied van activiteitstrackers. Fitbits, die lijken op horloges in verschillende vormen, verzamelen data over onder meer het aantal stappen, de hartslag en de slaapkwaliteit van de gebruiker.

Concurreren met Apple

Verwacht wordt dat Google de Fitbit-apparaten zal integreren met al bestaande Android-apps. Hiermee zou Google beter kunnen concurreren met Apple en de Apple Watch. Fitbit lijkt privacybezwaren meteen de kop in te willen drukken.

Het techbedrijf benadrukt vrijdag dat Google de gezondheidsgegevens die de horloges verzamelen nooit zal gebruiken voor advertenties. Fitbit verkoopt naar eigen zeggen ook geen persoonlijke gegevens.