Een zee van matte regenjassen

Wat?

Op het moment van schrijven heeft het zo vaak zo lang geregend, dat ik mijn matzwarte jas van Rains bijna net zo zat ben als het stugge gele regenpak dat mijn moeder me vroeger aan liet doen als ik in nat weer naar school moest fietsen. De jas is te warm of te koud, de capuchon doet rare dingen met mijn haar, mijn benen worden evengoed zeiknat als ik fiets, en dan hebben ook de onderste naden van de zakken losgelaten, waardoor mijn telefoon onlangs in de stromende regen op straat viel.

Regenkleding is enorm opgeknapt sinds de komst van Scandinavische regenjassenmerken als Rains (2012) en Stutterheim (2010). Hun jassen zijn licht, superpraktisch (het klepje op de capuchon van de Rains-jas, dat ervoor zorgt dat je mascara nou eens niet op je wangen terecht komt!), klein opvouwbaar en, niet te vergeten, nog esthetisch ook. Niet verwonderlijk dat inmiddels veel meer merken dezelfde soort rustige, stijlvolle en bijna altijd matte jassen maken.

Die matte jassen bleken zo’n gat in de markt, dat ze inmiddels net zo’n vertrouwd deel van het Nederlandse straatbeeld zijn geworden als de dikke gele dat vroeger waren.

Wie?

Leerkrachtondersteuner Enide van den Eertwegh (29) was op zoek naar regenjassen voor haar twee kinderen toen ze deze jas van het Amsterdanse merk Gosoaky tegenkwam. „Ik houd van groen.” Haar jas kan van onderen wijder worden gemaakt, waardoor op de fiets benen beschermd worden tegen de regen.

Toen ze nog in Kazachstan woonde had sales-assistent Daria Baky (20) nooit een regenjas nodig. Hier in Nederland wel. Vorig jaar kocht ze de hare bij America Today. Ze viel ervoor vanwege de kleur en het comfort. „Je kunt hem van onder af open doen, dat is handig bij het fietsen.”

Lucas de Groen (26, theatertechnicus) kocht zijn jas – van Lizzard – toen hij afgelopen zomer op vakantie in Ameland overvallen werd door een hoosbui. „Het is eigenlijk een damesjas, maar dat kon me niks schelen. Ik viel voor de kleur, die valt lekker op.” En ja, hij doet het ook goed: „Het is een goed, dik stuk plastic waar niks doorheen komt.”

Voor creditcontroller Linda de Leeuw (63) zit „de meerwaarde” van de donkerblauwe Rains-jas, die ze nu drie jaar heeft, in „het gemak van de capuchon”. „Vroeger zaten die niet op regenjassen, en moest je ook een paraplu meenemen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019