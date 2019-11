DUO doet aangifte tegen site die claimt studieschuld te laten ‘verdwijnen’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat aangifte doen tegen de beheerders van een website die claimt studieschulden te kunnen verwijderen. De pagina, Diploma Nederland, rekent per ‘verdwenen’ schuld 10 procent van het totale openstaande bedrag. DUO en het ministerie van Onderwijs waarschuwen vrijdag dat het om oplichterij gaat.

Diploma Nederland zegt dat zijn zevenkoppige team elke studielening binnen drie dagen kan laten verdwijnen. Klanten zouden daarvan zelfs per post een officiële DUO-bevestiging ontvangen. Betaling is alleen mogelijk per bitcoin. Op de professioneel ogende website zijn voor honderden euro’s ook nepdiploma’s voor het voortgezet onderwijs te koop. De makers geven op hun pagina toe dat deze praktijken illegaal zijn.

Dat er corrupte medewerkers bij DUO actief zijn die diploma’s vervalsen en studieschulden uitwissen, is volgens de organisatie uitgesloten. Vrijdagmorgen zijn er extra controles uitgevoerd, aldus DUO. „Hieruit is opnieuw gebleken dat er geen onrechtmatige transacties hebben plaatsgevonden.” Volgens een woordvoerder heeft Diploma Nederland „alle schijn van oplichting”.

‘Hoogste standaard’

De woordvoerder kan niet vertellen hoe DUO zeker kan weten dat er niet wordt gefraudeerd, maar benadrukt dat er „absoluut geen sprake is van enige aanwijzing in die richting”. Een zegsman van het ministerie van Onderwijs zegt dat de systemen van DUO volgens de „hoogste standaard” worden beveiligd. „Door dit soort signalen letten we wel extra op.”

Ook volgens het ministerie van Onderwijs is het duidelijk dat de beheerders van Diploma Nederland oplichters zijn en dat mensen die met de site in zee gaan, hun geld kwijt zijn. „Trap hier niet in”, aldus de woordvoerder van het ministerie. Hij zegt dat het onbekend is of er zich al gedupeerden hebben gemeld van Diploma Nederland.

Afgelopen week waarschuwde de MBO Raad al voor nepdiploma’s, vooral in sectoren als de installatietechniek en de zorg. De vervalste documenten worden soms ook aangeboden via websites. DUO heeft de afgelopen tijd drie keer aangifte gedaan tegen dergelijke pagina’s. Ook deed de organisatie sinds 2012 36 keer aangifte tegen personen met een vervalst diploma. De DUO-woordvoerder zegt dat dit in elk geval één keer heeft geleid tot een celstraf van enkele maanden. Of er vaker aanbiedingen voor het uitwissen van studieschulden opduiken op internet, is onbekend.