Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Een waslijn hangt tussen appartementsgebouwen in de Servische hoofdstad Belgrado. De appartementen zijn gebouwd in de brutalistische stijl: een stroming binnen de architectuur die in de jaren 50 en 60 zeer populair was in Servië en buurlanden. De term is afgeleid van het Franse béton brut, oftewel 'ruw beton'.

Foto Marko Djurica/Reuters