Dierenrechtenactivist had Jip de kip niet mogen stelen

Dierenrechtenactivist Sandra van de Werd had Jip de kip niet mogen stelen. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam vrijdag geoordeeld in een zaak die al sinds 2016 speelt. Volgens het hof heeft Van de Werd, bestuurslid van Comité Dierennoodhulp, het dier zonder goede reden ontvreemd uit haar ren op de Amsterdamse theaterschool. Van de Werd nam de kip naar eigen zeggen mee om haar te redden van slechte omstandigheden en een mogelijke slachting. Van de Werd krijgt geen straf opgelegd.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank van Amsterdam ook al dat Van de Werd zich schuldig had gemaakt aan diefstal. Ook toen kreeg ze geen straf opgelegd, toch besloot ze om principiële redenen in hoger beroep te gaan. Volgens Van de Werd schuiven de rechters de wet dieren uit 2003 aan de kant, waarin opgenomen is dat mensen alle hulpbehoevende dieren zorg moeten verlenen.

Theaterproject

De zaak vindt haar oorsprong op de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans. Hier presenteerde student Rick Busscher in januari 2016 een kunstproject een kip van zijn opa (Jip) centraal stond. Het dier stond een aantal weken in een ren midden in de school, terwijl medestudenten online konden stemmen over haar lot. Als de meerderheid van de stemmen ging naar Jips dood, zou Busscher het dier eigenhandig en onder toeziend oog van zijn medestudenten slachten. Het kunstproject moest studenten aan het denken zetten over vleesconsumptie.

Alle goede intenties ten spijt, het project werd niet door iedereen gewaardeerd. Op 25 januari 2016 verdween Jip. In haar ren bleef een briefje achter met de woorden „geen theater ten koste van een kip (…) GO VEGAN” en een pakje vleesvervangers van de Vegetarische Slager. Het dier bleek meegenomen te zijn door dierenrechtenactivist Van de Werd.

Uiteindelijk werd Van de Werd, met Jip in haar diervriendelijke draagzak, in de kraag gevat door de politie, waarop een rechtszaak volgde. In mei 2016 stuurde de politierechter de zaak door naar de meervoudige kamer omdat deze „te principieel” was om alleen te beoordelen. 2,5 jaar later werd de zaak bij de rechtbank Amsterdam behandeld door drie rechters, die als eersten oordeelden dat Van de Werd fout zat omdat de kip niet „hulpbehoevend” was.

De ren van Jip na de diefstal.