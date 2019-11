AOW-leeftijd blijft 67 jaar

De AOW-leeftijd wordt niet verhoogd in 2025 en blijft 67 jaar. Dat zal minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) vrijdagmiddag bekendmaken, zeggen Haagse bronnen tegen NRC.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting van 65-jarigen. Eerder bleek vrijdag uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat deze in 2025 weinig toeneemt. Een gemiddelde 65-jarige leeft in 2025 ruim een maand langer dan in 2024, het jaar waarop Nederlanders voor het eerst op hun 67ste met pensioen kunnen.

Al sinds 1950 stijgt de levensverwachting van 65-jarigen in Nederland. Deze toename verloopt niet gelijkmatig. Zo neemt de gemiddelde levensverwachting sinds 2014 nauwelijks toe door hogere sterfte, door bijvoorbeeld griepepidemieën.