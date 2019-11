Ajax wint dankzij vroege doelpunten met 4-2 bij PEC Zwolle

Ajax heeft vrijdag de uitwedstrijd in de eredivisie tegen PEC Zwolle met 4-2 gewonnen. De koploper stond al snel op een ruime voorsprong tegen de nummer dertien, maar in de tweede helft werd het alsnog spannend in Zwolle. Ajax blijft door de zege na twaalf wedstrijden ongeslagen.

De Amsterdammers begonnen sterk en stonden al na twintig minuten op een 3-0 voorsprong. Quincy Promes opende de score in de zesde minuut met een intikker en vijf minuten later kopte hij van dichtbij raak. In de twintigste minuut maakte David Neres de derde Amsterdamse treffer. PEC Zwolle deed tien minuten voor rust iets terug via Gustavo Hamer na een fout op het middenveld van Edson Álvarez.

In de tweede helft kwam PEC Zwolle na ruim een kwartier spelen terug in de wedstrijd, toen Mustafa Saymak met het hoofd de 2-3 maakte. Ajax stond op dat moment met tien man op het veld door een blessurebehandeling van Álvarez. Saymak leek even later de gelijkmaker te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Neres besliste de wedstrijd in de slotfase in het voordeel van de Amsterdammers.

AZ en PSV, die nu negen punten achterstand hebben op Ajax, komen zaterdag in actie. AZ speelt in Den Haag de thuiswedstrijd tegen FC Twente, PSV gaat op bezoek bij Sparta. Ajax speelt dinsdag in de groepsfase van de Champions League in Londen tegen Chelsea.