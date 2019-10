Zeilende klimaatactivisten onderweg naar afgelaste klimaattop

Op 2 oktober vertrokken 36 enthousiaste, jonge activisten vanuit Amsterdam met de Regina Maris naar Zuid-Amerika, om de klimaattop (bekend onder de afkorting COP) in Chili bij te wonen. Sail to Cop heet het initiatief om zeilend naar de top te gaan. „We doen dit om de focus in het klimaatdebat eindelijk eens op de uitstoot van transport te leggen”, zei Lena Hartog (27), deelnemer en organisator, een half uur voor vertrek.

Hun droom om de ‘hoge piefen’ op de klimaattop ‘aan te pakken’ dreigt in duigen te vallen. Reden: vanwege de onrust in Chili heeft president Sebastian Piñera de top die plaats zou vinden tussen 2 en 13 december, woensdag afgeblazen.

Het schip ligt na vier weken varen voor anker bij de Kaapverdische Eilanden. Een dezer dagen zouden de activisten beginnen aan de oversteek van de Atlantische Oceaan, om over twee weken aan te komen in Recife, Brazilië.

Costa Rica of Bonn?

„De stemming aan boord is treurig en iedereen is er kapot van”, zegt Symke Nieboer (21), deelnemer van de tocht, vanuit een winderig Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. „We hoorden het omdat we toevallig dichtbij een eiland vaarden waardoor we verbinding hadden,” vertelt Nieboer.

De groep vaart nu naar Bélem, een havenstad in het noorden van Brazilië, om alle mogelijkheden open te houden. Volgens Nieboer zijn de meest voor de hand liggende alternatieve locaties voor de top Costa Rica of Bonn in Duitsland. „Ja, als het Bonn wordt, varen we dus heen en weer maar dat is dan maar zo”, zegt Nieboer. „Alles om een statement te maken tegen de enorme uitstoot van de transportsector.”