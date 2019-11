Weg van de wifi

Als de Belgische fotograaf Nick Somers (26) over elektrohypersensitiviteit leest, gaat het vaak over of het wel kan: je ziek voelen door elektriciteit en straling. Het antwoord van de wetenschap is glashelder: nee.

Mensen met elektrohypersensitiviteit worden zelden geloofd. „Dat vind ik hard”, zegt Somers. „Iemand zegt dat hij pijn heeft. Het antwoord daarop is: dat kan niet, het is niet waar. Deze mensen leven op een manier die ze zelf óók niet leuk vinden. Ze dragen een zware last.”

Zijn beelden laten zien hoe het is om te leven in een wereld vol elektriciteit en straling, als je zelf voelt dat je daar het liefst ver van zou willen blijven. „Alles draait om afstand van elektriciteit creëren”, zegt Somers. Hij fotografeerde mensen die met beschermende kleding (een mix van katoen en metaal) de straat op gaan en hun huis afdekken met doeken die straling moeten afwenden. Maar de meesten nemen kleine maatregelen, zegt hij, en dát wilde hij ook laten zien. Zo fotografeerde hij een man die een buisje op zijn vaste telefoon monteerde om weg te blijven van de elektromagneet in de hoorn. Elektrohypersensitiviteit is geen officiële medische diagnose. Hoeveel mensen er last van hebben, is niet bekend.

Somers ging ook op zendmasten letten en zag dat ze op wel heel veel plaatsen staan. „Als jij denkt dat je elektrohypersensitiviteit hebt, is het een enorme taak om daaraan te ontsnappen.”

Somers is altijd eerlijk tegen de mensen die hij fotografeerde: „Zelf voel ik de last van straling niet. Ik heb geen reden om de wetenschap in twijfel te trekken. Ook omdat ik de luxe in mijn leven heb dat ik niet met een ongemak hoef te leven. Ik hoef de vraag niet te stellen. Dat wil niet zeggen dat ik hen niet geloof.”