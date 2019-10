Washington Nationals winnen World Series voor de eerste keer

De Washington Nationals hebben voor het eerst in hun bestaan de World Series op hun naam geschreven. In de zevende en beslissende wedstrijd van de finale van de honkbalcompetitie in Noord-Amerika waren de Nationals met 6-2 te sterk voor de Houston Astros.

Voor de Washington Nationals was het hun eerste World Series, terwijl de Houston Astros drie keer de finale speelden en één keer, in 2017, wonnen.

De Houston Astros kwamen in de finale in eigen stadion op een 2-0 voorsprong dankzij Yuri Gurriel. Door twee homeruns van de Nationals stond het na de zevende inning 2-2. Een inning later pakte de ploeg uit Washington zelfs een 4-2 voorsprong.

Ondanks wisselingen van de werpers bij de Houston Astros in de negende inning wist de thuisploeg niet meer terug te komen. Nadat twee Nationals’ lopers in één slag de 5-2 en 6-2 over de plaat brachten, was de wedstrijd gespeeld en werd er voor het eerst in een World Series geen één thuiswedstrijd door een team gewonnen.

Kijk hieronder een samenvatting van het duel: