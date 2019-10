Twee vrouwelijke Syriëgangers melden zich bij ambassade Turkije

Twee vrouwelijke Syriëgangers hebben zich woensdag met drie kinderen gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Zij zouden enkele weken geleden uit het opvangkamp Al-Hol in het noorden van Syrië zijn ontsnapt, kort na de Turkse militaire inval. Dat schrijft minister Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) donderdag in een Kamerbrief .

De vrouwen hebben gevraagd om consulaire bijstand en zitten momenteel samen met hun kinderen van drie en vier jaar oud in Turkse detentie. Beide vrouwen „zijn vanuit Nederland uitgereisd naar Syrië en worden verdacht van terroristische misdrijven”, schrijft de minister. Turkije moet besluiten tot vervolging of uitzetting.

Hoewel de afgelopen jaren wel vaker Syriëgangers zich gemeld hebben in Ankara, is het voor het eerst dat vrouwen bij de Nederlandse ambassade aankloppen sinds de militaire operatie van Turkije.

Lees ook: Pete Hoekstra: ‘Het ophalen van Syriëgangers is de enige realistische optie’

Nederlanderschap afgenomen

Allebei de vrouwen beschikten volgens Buitenlandse Zaken over een tweede nationaliteit, maar van een is de Nederlandse afgenomen op dezelfde dag dat ze zich meldde in Ankara. Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken was dat toeval. Door de Nederlandse nationaliteit af te nemen, wordt het moeilijker om terug te keren naar Nederland.

Het lijkt te gaan om de 23-jarige Fatima H.. Zij werd geboren in Tilburg maar heeft ook de Marokkaanse nationaliteit. De andere vrouw houdt vooralsnog wel haar Nederlanderschap. Over haar identiteit is niks bekendgemaakt.

De Nederlandse families van Syriëgangers die momenteel in het Al-Hol-kamp zitten, vormen een lastig dossier voor het kabinet. Nederland wil IS-terreurverdachten niet naar huis halen en ze in Irak laten berechten, maar dat wil Bagdad niet. Ook de VS zien niets in dat plan en vindt dat Nederland Syriëgangers terug moet halen.