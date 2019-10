‘Vijftig Boeing 737 NG’s uit voorzorg aan de grond gehouden’

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd houden zo’n vijftig Boeing 737 NG’s aan de grond zodat ze scheurtjes kunnen repareren in de verbindingen tussen de vleugels en romp. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartfabrikant van het toestel donderdag aan persbureau AFP gemeld. Volgens Boeing heeft 5 procent van de 737 NG’s last van het mankement.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas trof woensdag in een van zijn 737 NG’s scheurtjes aan in de pickle fork, het deel dat de vleugels met de romp verbindt. Momenteel wordt dat toestel nog aan de grond gehouden voor reparaties, net als 737 NG’s van andere luchtvaartmaatschappijen.

Qantas gaat 33 van de 737 NG’s in zijn vloot versneld inspecteren. De luchtvaartmaatschappij stelt dat de scheurtjes niet direct een gevaar vormen. „We zullen nooit een vliegtuig inzetten tenzij het absoluut veilig is om dat te doen.”

FAA

In oktober werden de scheurtjes door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aangetroffen in enkele vliegtuigen. De FAA beval toen om vliegtuigen met meer dan dertigduizend vliegbewegingen te inspecteren. Daarna werden ook in andere 737 NG’s de scheurtjes aangetroffen. In Zuid-Korea, Brazilië en Indonesië staat daarom ook een deel van de toestellen voor reparaties aan de grond.

Boeing leverde vanaf 1997 bijna zevenduizend toestellen van het type 737 NG aan vliegtuigmaatschappijen. Het toestel is een voorloper van de 737 MAX. Met dat vliegtuig van Boeing mag niet meer worden gevlogen sinds dit voorjaar kort na elkaar in Ethiopië en Indonesië twee 737-MAX’s neerstortten.