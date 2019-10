Twintig jaar pesterijen, geweld en hakenkruizen in Hippolytushoef

Er hangt een gemoedelijke sfeer rondom het zonovergoten dorpsplein. De café-eigenaar lapt de ramen, de postbode begeeft zich fluitend door de steegjes, en een stukadoor eet zijn broodje op een bankje voor de kerk. „Het lijkt op ouderwetse dorpse gezelligheid, maar dat is pure schijn”, zegt Wouter Schmidt, inwoner van Hippolythushoef.

„Vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag is mijn keukenraam er met een grote vuurwerkbom uitgeblazen”, vertelt Schmidt in de rommelige keuken van het ‘schoolhuis’. Vroeger was dit het huis van de schoolmeester. „En nu brengen kinderen van diezelfde school wekelijks de Hitlergroet in onze voortuin”, vertelt hij. Achter een dichtgetimmerd raam zegt Schmidt dat de vuurwerkbom een gerichte aanval op hem en zijn familie was.

Al twintig jaar kampt de Joodse familie Schmidt met jongeren die antisemitische bedreigingen uiten en familieleden belagen. “Toen we hier net woonden was het Poeriem – een soort Joods carnaval – en werden mijn kinderen met lasers in hun ogen geschenen”, vertelt Schmidt. Hij vond het destijds onschuldig maar het werd erger. “Even later werden mijn kinderen jodenhoertjes genoemd, er werden hakenkruizen met de naam van mijn zoon in onze auto gekrast en er werd ons verteld dat ze vergeten waren ons te vergassen”, vertelt hij ingetogen. “Dan voel je je ontzettend bedreigd, kan ik je vertellen.”

Op dat moment loopt zijn zoon Salomon Schmidt (21) de keuken binnen. Schuchter vertelt hij dat hij acht jaar geleden opzettelijk is aangereden; de auto reed door. “Ik ben hierdoor permanent invalide geworden en kan niet langer dan een half uur actief bezig zijn want dan krijg ik hoofdpijn en raak ik doodop.”

Het vernielde raam in het huis van de familie Schmidt. Foto Wouter Schmidt

‘Ontelbare keren aangifte gedaan’

Anja Kossen, winkelier tegenover de kerk, snapt er niks van. Ook bij haar in de winkel is wat de familie Schmidt meemaakt het gesprek van de dag. „Hoe kan dit al zo lang duren en waarom verandert er niets?”, vraagt Kossen zich af. Ze kent de familieleden en bestempelt ze als teruggetrokken maar hartstikke aardig. „Iedereen moet in dit dorp kunnen wonen, ongeacht afkomst of religie”, zegt ze, „maar die daders mogen van mijn part vertrekken.”

Jos Kuiper, eigenaar van de lokale cafetaria, vindt de aandacht overdreven. “Er gebeurt hier zoveel en omdat hij Joods is, is het ineens een probleem”, zegt hij terwijl hij de herfstbladeren op zijn stoepje bijeen harkt. “Kijk, deze hebben die ‘rotjong’ er ook uitgesloopt dus ze doen het niet alleen daar hoor”, vertelt hij, doelend op zijn beschadigde deurpost.

Voor Schmidt is na twintig jaar de maat vol. „Ik ben wel boos maar ik heb geleerd niet kwaad te worden”, zegt hij. „Ik heb ontelbare keren aangifte gedaan omdat we ons onveilig voelden, maar als het drie keer per week gebeurt heb je er gewoon geen puf meer voor.” De politie bevestigt de vele meldingen van Schmidt. Voor geen van de meldingen zijn mensen opgepakt. Wel is bekend dat een groep jongeren in het dorp regelmatig flink over de schreef gaat.

„Het onveilige gevoel van de familie willen we wegnemen”, zegt de woordvoerder van gemeente Hollands Kroon, waar Hippolytushoef onder valt. „Het is dinsdag besproken in de gemeenteraad en de raadsleden reageerden ontzettend geschokt”, zegt de woordvoerder. „We nemen deze situatie dan ook heel serieus.” Samen met de politie en de familie wordt er gekeken naar een geschikte oplossing. De enige oplossing die Schmidt ziet, is vertrekken. „Maar ons huis staat al tien jaar te koop, en dat zal op deze manier nog wel even zo blijven.”