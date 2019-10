Rory Pilgrim wint de Prix de Rome

Beeldend kunstenaar Rory Pilgrim ontving donderdag de Prix de Rome Beeldende Kunst 2019 van minister Van Engelshoven (Cultuur). Pilgrim (Bristol, 1988) won de onderscheiding voor zijn vijftig minuten durende film The Undercurrent. De prijs werd uitgereikt in aanwezigheid van Koningin Máxima.

In The Undercurrent, een dromerige documentaire, volgt Rory Pilgrim een groep jonge Amerikaanse klimaatactivisten. De jury oordeelt dat de film „een prachtige cinematografie kent, wonderschone muziek en een zorgvuldige montage”. Bovendien, aldus de jury, „snijdt de kunstenaar een reeks actuele thema’s aan (...) maar gaandeweg wordt duidelijk dat de jongeren ook andere problemen hebben.” Eerder schreef NRC over de film dat die bij vlagen zoet is, „vooral wanneer de jongeren recht in de camera zingen en vervolgens hand in hand naar buiten slingeren, maar met die emotionele middelen weet Pilgrim ondertussen wél een boodschap over te dragen”.

Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een getalenteerde beeldend kunstenaar in Nederland.

Rory Pilgrim woont en werkt in Rotterdam en Isle of Portland. Hij volgde een beeldende kunst opleiding aan Chelsea College of Art and Design, Londen (2005-2008) en was deelnemer aan De Ateliers, Amsterdam (2008-2010).

De tentoonstelling met het werk van Rory Pilgrim en de vier andere genomineerden is t/m 22/3/20 te zien in het Stedelijk Museum. Inl: stedelijkmuseum.nl en prixderome.nl