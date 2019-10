Persprijs Jacques van Veen voor serie over schuldenindustrie

Journalisten Tim Staal, Karlijn Kuijpers en Thomas Muntz van Investico en Gert-Jan Dennekamp van Nieuwsuur hebben donderdag de Persprijs Jacques van Veen 2019 gewonnen voor hun onderzoek naar de Nederlandse schuldenindustrie. De prijs, waaraan een bedrag van 10.000 euro is verbonden, wordt eens in de drie jaar uitgereikt voor de beste publicatie op het gebied van recht en rechtspraak in Nederland en Vlaanderen.

De vier journalisten kregen de prijs uitgereikt voor hun vierdelige serie De Schuldenindustrie. Het onderzoek richtte zich onder meer op de opkomst van de robotrechter die mensen met een betalingsachterstand veroordeelt, zonder dat uitspraken worden gepubliceerd en duidelijk is wie toeziet op de procedure.

Volgens de jury, onder leiding van president van de rechtbank Midden-Nederland Julia Mendlik, scoort de serie „heel hoog” op alle journalistieke criteria. „De impact van de berichtgeving is aanzienlijk geweest en dus maatschappelijk zeer relevant.” Het onderwerp schulden laat „niemand meer onberoerd” door het verhaal van de vier, aldus de jury.

Ook NRC-journalist Marcel Haenen was genomineerd voor zijn onthullingen over integriteitsschendingen binnen het Openbaar Ministerie. De andere genomineerden waren Hetty Nietsch en Manon Blaas voor de documentaire Het fatale scooterongeluk en Annet Huizing en illustrator Margot Westermann voor het boek De Zweetvoetenman.