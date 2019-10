Veel doden bij treinbrand

Bij een treinbrand in Oost-Pakistan zijn donderdag zeker 71 mensen om het leven gekomen. Dit aantal loopt nog op, vrezen reddingswerkers, omdat veel gewonden in kritieke toestand zijn opgenomen. Drie treinstellen brandden volledig uit. De brand ontstond toen twee gasstellen ontploften. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat meerdere passagiers gasstellen en olie aan boord hadden meegenomen om mee te koken tijdens de lange treinreis, aldus de minister van Infrastructuur. Het is in Pakistan verboden een kookstel mee te nemen in de trein, maar het gebeurt regelmatig. Andere slachtoffers kwamen om het leven omdat ze op de vlucht voor het vuur de rijdende trein uit zijn gesprongen. De trein was onderweg van de zuidelijke havenstad Karachi naar de noordelijke stad Rawalpindi. (AP, BBC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2019