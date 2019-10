Onderzoeksraad: gevaar voor grote zeeschepen bij Waddenkust

Grote schepen lopen gevaar de zeebodem te raken in een belangrijke vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in een tussentijdse conclusie van het onderzoek naar de begin dit jaar overboord geslagen containers van het vrachtschip MSC Zoe.

Bij bepaalde weersomstandigheden kunnen schepen op deze route bewegingen maken waardoor de afstand tussen het schip en de zeebodem te klein wordt, blijkt uit voorlopige berekeningen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat aan persbureau ANP weten dat de kustwacht is gevraagd de scheepvaart op de hoogte te stellen van deze risico’s. De kustwacht is verzocht de waarschuwing op te nemen in navigatiekaarten en om schepen die de vaarroute in slecht weer afleggen extra te waarschuwen. Er wordt geen vaarverbod afgegeven voor bepaalde weersomstandigheden, omdat dit „internationaal wordt bepaald”.

Honderden containers overboord

Het vrachtschip MSC Zoe verloor in januari 342 containers door slecht weer. Vanwege de stroming kwam de lading van een aantal containers terecht op de Waddeneilanden. Er zijn nog altijd tientallen containers vermist. In september haalden duikers nog 500 kilo afval afkomstig van het vrachtschip uit de Noordzee.

De OVV verwacht dat het eindrapport naar het ongeluk met MSC Zoe komend voorjaar is afgerond. Met het onderzoek wordt onder meer geprobeerd in kaart te brengen welke gevolgen het overboord slaan van de containers heeft voor de omgeving.