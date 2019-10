De series van 44: Queer Eye, The King en The Morning Show

The Morning Show

Apple mengt zich in de strijd met Netflix. De videostreamingdienst Apple TV+ gaat van start met The Morning Show als grootste troef. De serie met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell speelt zich af in de nasleep van een #MeToo-affaire bij een groot Amerikaans ochtendprogramma. Presentator Mitch Kessler (Carell) komt ten val en co-host Alex Levy (Aniston) lijkt na het nieuws in een diep dal te vallen. Witherspoon speelt de fanatieke journalist die de baan van Kessler overneemt. Er zijn nu drie afleveringen beschikbaar, er komt elke week een bij. Ook op Apple TV+: de scifi-serie See en de coming-of-agecomedy Dickinson.

Queer Eye: We’re in Japan!

Het make-overteam The Fab Five maakt een uitstapje naar Tokio voor een extra seizoen van realityhit Queer Eye. De formule is verder hetzelfde: ook de Japanse deelnemers krijgen metamorfoses van de vijf stijlvolle mannen. Zoals altijd vloeien er tranen. Netflix, vier afleveringen.

Atypical 3

Derde seizoen van een charmante comedy over de autistische jongen Sam en zijn familie. Sam gaat studeren, terwijl zijn zus Casey worstelt met romantische gevoelens voor haar beste vriendin. Netflix, acht afleveringen.

The King

Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) speelt een jonge prins die tegen zijn zin koning van Engeland wordt. Speelfilm The King is gebaseerd op meerdere stukken van Shakespeare. Ook met Robert Pattinson. Netflix, 140 minuten.