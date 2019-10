Nieuwe F1-regels voor 2021: meer actie op de baan en gelijkere kansen

Versimpelde auto’s die voor meer duels op de baan zorgen, een budgetplafond voor de teams om de sport eerlijker te maken en een korter raceweekend. Een greep uit de regels die per 2021 in de Formule 1 moeten gaan gelden en die donderdag, na ruim twee jaar ontwikkeling en overleg, werden gepresenteerd voorafgaand aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin. Het reglement werd donderdag unaniem goedgekeurd door de World Motor Sport Council van autosportfederatie FIA. Een „nieuw hoofdstuk” voor de sport, zo werden de ingrijpendste veranderingen in tijden genoemd. Ze moeten de Formule 1, koningsklasse van de autosport, aantrekkelijker, toegankelijker en duurzamer maken.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben de FIA en het management van de Formule 1 op alle drie de reglementsterreinen veranderingen vastgelegd: technisch (dus de auto’s zelf), sportief (de spelregels) en financieel. Het was een wens van eigenaar Liberty Media, dat in 2017 de leiding overnam van Bernie Ecclestone, om de sport aantrekkelijker te maken. Er kijken een half miljard mensen naar de Formule 1, maar die zien dat al jaren veel races weinig spanning bieden en dat dezelfde teams de dienst uitmaken - met Mercedes als winnaar van de laatste vijf wereldtitels, en spoedig een zesde.

Auto’s die elkaar beter kunnen aanvallen

De spanning moet terug worden gebracht met nieuwe auto’s die elkaar beter kunnen inhalen. De huidige auto’s verliezen tot wel 40 procent neerwaartse druk als ze achter elkaar rijden, wat aanvallen en inhalen bemoeilijkt. Bij de 2021-auto’s moet het verlies slechts 5 tot 10 procent bedragen. Dat wordt onder andere gedaan door simpelere voor- en achtervleugels en een nieuw ontwerp voor de vloer. De bargeboards die alle auto’s nu hebben verdwijnen: die waren nodeloos ingewikkeld, was het oordeel. De nieuwe auto’s gaan drie tot drieënhalve seconde per ronde langzamer worden dan de huidige, maar daarvoor moet meer actie in de plaats komen. Snelheid ten koste van racebaarheid.

Een concept van de nieuwe Formule 1-auto per 2021:

De 2021-auto’s moeten bovendien beter bestand worden tegen kleine aanvaringen op het circuit. Nu heeft een kleine botsing vaak al schade tot gevolg die de prestaties van de auto drastisch vermindert, of een coureur er in het uiterste geval toe dwingt de strijd te staken.

De regels voor het ontwerp liggen meer vast dan nu, maar er blijft ruimte voor teams om eigen keuzes te maken. De Formule 1 blijft een sport waar er naast een strijd óp de baan, ook een strijd buiten de baan is tussen teams: wie ontwerpt en bouwt de beste auto?

Een budgetplafond

Belangrijk is ook dat er voor het eerst een limiet wordt gesteld aan het bedrag dat de teams mogen uitgeven aan de ontwikkeling van hun auto’s tijdens een seizoen. Uitgaande van een seizoen met 21 races, zoals volgend jaar, is dat 175 miljoen dollar (156 miljoen euro). Op dit moment geven de rijkste renstallen tot wel 400 miljoen dollar per jaar uit.

De beperking moet de strijd tussen teams eerlijker maken, en de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven minder bepalend maken voor de pikorde van de Formule 1. Deze 175 miljoen dollar - plus 1 miljoen per race als er meer dan 21 Grands Prix zijn in een seizoen - heeft overigens alleen betrekking op kosten die gemaakt worden om te racen. Salarissen, marketingkosten en bonussen zitten daar niet bij. Het is dus niet zo dat Max Verstappen minder geld zal gaan verdienen.

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn zei donderdag dat de handhaving van de regels streng zal zijn en de gevolgen van overtredingen groot. Als een team fraudeert en zich niet houdt aan het budgetplafond, dan kan het zijn kampioenschap verliezen.

Er komen ook regels die het aantal upgrades gedurende raceweekenden en het hele seizoen beperken. Daarnaast komen er meer standaardonderdelen. Dit moet er, net als het budgetplafond, voor zorgen dat teams elkaar moeilijker kunnen verslaan simpelweg door maar door te blijven ontwikkelen.

Raceweekenden veranderen

Het maximumaantal races dat op de seizoenskalender kan komen, wordt vastgesteld op 25. Het management van de Formule 1 ziet dat niet als doel - kwaliteit staat nog altijd boven kwantiteit - maar laat wel die ruimte. Coureurs vinden de kalender nu al te vol, dus 25 potentiële races zullen velen niet zien zitten. Om de drukte te verminderen, worden de raceweekenden voor de coureurs ingekort van vier naar drie dagen. De donderdag, bedoeld voor promotionele activiteiten en mediaverplichtingen, verdwijnt. Beide zaken worden nu op de vrijdag ingepland, waarop nog steeds twee vrije trainingen zullen worden verreden - al dan niet in aangepaste vorm.

In de jaren na 2021 moeten deze regels, die dienen als ‘framework’, doorontwikkeld gaan worden.