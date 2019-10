Nederlands ‘digitaal bedrijventerrein’ gekocht door Amerikanen

Een serie op Netflix bingewatchen, online in een paar muisklikken een verzekering afsluiten en vanavond nog even snel eten laten bezorgen via een app. De toenemende vraag naar snelle online diensten laat een sector groeien die voor consumenten grotendeels onzichtbaar blijft: datacentra.

Eerder deze week bleef enigszins onder de radar dat een grote Nederlandse speler in deze sector, Interxion (uit te spreken als ‘interaction’), voor 8,4 miljard dollar (7,5 miljard euro) wordt overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot Digital Realty. Ter vergelijking: maaltijdbezorger Takeaway.com bood deze zomer rond de 5,5 miljard euro voor de Britse concurrent JustEat. Als de aandeelhouders toestemming geven voor de overname, ontstaat zo de tweede speler op de Europese markt, achter het Amerikaanse Equinix, dat ook de grootste speler is wereldwijd.

Wat koopt Digital Realty, dat zelf 210 datacentra bestiert op vijf continenten? Interxion is in 1998 ontstaan in Amsterdam-West. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Hoofddorp beheert 55 datacentra in elf Europese landen. Vorig jaar had het een omzet van 561 miljoen euro en werd een nettowinst geboekt van ruim 31 miljoen euro. Er werken zo'n zevenhonderd mensen, van wie ongeveer driehonderd in Nederland. Digital Realty (omzet 3 miljard dollar) en Interxion hebben beide zo’n tweeduizend klanten.

Toegangswegen tot het internet

Datacenterbedrijven beheren niet zelf de servers, maar leveren de ruimtes waarin klanten, van grote multinationals tot regionale opererende bedrijven, hun servers laten draaien. Daarvoor zijn grond en een gebouw nodig, maar ook fysieke beveiliging, koelsystemen en een energievoorziening die niet ophoudt als de stroom uitvalt. Datacentra zijn daarmee een digitale versie van het aloude concept van een bedrijventerrein, waar bedrijven ruimtes kunnen huren maar zich niet hoeven te bekommeren om de gebouwen zelf of de straatverlichting en beveiliging.

Na overname is Digital Realty de tweede speler op de Europese markt

De centra van Interxion staan bewust vlakbij de ‘toegangswegen’ tot het internet, waardoor snelheid gegarandeerd is. Het bedrijf is bijvoorbeeld sterk in de vier ‘hoofdsteden’ van het Europese internet: Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs, (kortweg FLAP genoemd in de branche).

Volgens marktkenners waren er de afgelopen jaren wel meer bedrijven en investeringsfondsen geïnteresseerd in Interxion. Dat komt mede doordat het Nederlandse bedrijf de controle heeft over een datacentrum in Marseille, waar veertien zeekabels vanuit Afrika, het Midden-Oosten en Azië in uitkomen.

Marseille gaat door die kabels Amsterdam achterna. „In de afgelopen dertig jaar is in Amsterdam een heel dicht netwerk ontstaan van 250 tot 300 verschillende netwerken”, legt Michel van den Assem, de directeur van de Nederlandse tak van InterXion, uit. „Dat komt doordat hier de eerste zeekabels vanuit de Verenigde Staten het strand opkwamen, waardoor de regio rond Amsterdam de toegangspoort werd voor de toegang tot het Europese internet. Afgelopen jaren zie je andere digitale economieën groeien, in bijvoorbeeld Afrika en het Midden-Oosten. Marseille is daardoor een belangrijke toegangsplaats geworden. En door nieuwe technieken gaat dat sneller dan in Amsterdam.”

Om datacentra te kunnen ontwikkelen is veel kapitaal nodig: voor de grond, maar ook voor de infrastructuur zoals backupbatterijen en complexe koelsystemen. De fusie tussen Digital Realty en Interxion is dan ook niet de eerste in de sector; grotere bedrijven komen immers doorgaans gemakkelijker aan kapitaal.

In de eerste helft van 2019 werden 52 fusies afgesproken, een vijfde meer dan een jaar eerder, meldde onderzoeksbureau Synergy Research in augustus. Equinix en Digital Realty zijn bij die overnames elkaars concurrent: tussen 2015 en 2019 waren de twee bedrijven goed voor ruim een derde van de transacties. In 2016 troefde Equinix bovendien Interxion af bij de overname van het Europese Telecity voor 3,8 miljard dollar.

Digital Realty en Interxion denken samen niet alleen makkelijker aan kapitaal te komen, maar ook aantrekkelijker te zijn voor grote klanten. „Je ziet dat er steeds meer vraag is naar datacapaciteit. De vraag van de grote merken zoals de Facebooks en Googles van deze wereld is daarbij: kun je alles voor me regelen? Na de fusie kunnen we die partijen wereldwijd van dienst zijn.”