Mijn broer en ik treffen elkaar op een ochtend aan de keukentafel van onze dementerende vader van 99. Hij woont nog steeds thuis, met de nodige thuiszorg en hulp van ons. Hij bekijkt zijn kinderschare en vraagt: „Krijg ik nu nog kinderbijslag?”

We schieten in de lach en ik zeg: „Nee pap, we krijgen alle drie AOW.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl