Kiki Bertens geeft op in tweede wedstrijd WTA Finals

Kiki Bertens heeft donderdag in haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in Shenzhen opgegeven. Waarom ze niet verder kon, is nog onduidelijk. Tegen de Zwitserse Belinda Bencic stond Bertens 5-7 en 0-1 achter toen ze zich door de wedstrijddokter liet onderzoeken. Daarna schudde ze de hand van de scheidsrechter en feliciteerde ze haar tegenstander.

In de wedstrijd tegen Bencic streedt Bertens om een plek in de halve finale. Ze miste in eerste instantie de WTA Finals. Aan dat toernooi doen de acht beste spelers van 2019 mee. Bertens eindigde in de zogeheten ‘Race to Shenzhen’ op de negende plaats. Op het laatste reguliere WTA-toernooi in Moskou werd ze uitgerekend door Bencic voorbijgestreefd, de Zwitserse won het toernooi uiteindelijk.

Maar doordat de Japanse Naomi Osaka niet kon spelen, reisde Bertens toch af naar Shenzhen. Dinsdag won ze verrassend van de Australische Ashleigh Barty, de huidige nummer één van de wereld. Een plek in de halve finale lonkte, maar na ruim één set kwam donderdag een einde aan dat sprookje.

Vorig jaar deed Bertens ook mee aan de WTA Finals, toen ook dankzij een afmelding. Ze won daarna de drie partijen in de groepsfase, maar strandde in de halve finale tegen de Oekraïense Elina Svitolina, de latere winnaar van het toernooi.

Bertens won begin dit jaar de tennistoernooien in Sint-Petersburg en Madrid. Op grand slams had ze minder succes; Bertens kwam niet voorbij de derde ronde. Op Roland Garros moest ze wegens ziekte haar partij in de eerste ronde staken. Vooral in het laatste gedeelte van dit tennisseizoen kwam de klad erin; in september stopte ze voor een nog onbekende periode de samenwerking met coach Raemon Sluiter. In Shenzhen werd Bertens bijgestaan door Elise Tamaëla.