Kabinet wil ander voer voor vee | Weer een lek bij Justitie en Veiligheid

Het Malieveld stond gisteren maar halfvol met demonstrerende bouwers. Het kabinet kijkt naar de luchtvaart en nieuw veevoer. En een interview van de topambtenaar over lekken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is gelekt.

HALFVOL MALIEVELD: Het Malieveld was al gehalveerd door de honderden hijskranen, betonmolens, graafmachines en vrachtwagens. Van de ruimte die overbleef, was niet eens de helft gevuld, zag NRC-verslaggever Sam de Voogt. De bouwers kwamen bij het protest van gisteren tegen het stikstofbeleid en normen voor vervuilde grond niet zo massaal opdagen als de organisatie had gehoopt. Ze wijten dat deels aan de politie: die hield op de A12 bouwers tegen die nog onderweg waren. „De politie houdt zich niet aan de afspraak”, aldus organisator Arnold Tuytel. En dus hoeven de bouwers zich ook niet aan de belofte te houden dat het Malieveld netjes werd achtergelaten. Rond het middaguur kieperden grond op het veld - dat overigens aan het eind van de demonstratie weer werd opgeruimd. De rest van de dag was de slogan: „Nu!” Maatregelen kunnen niet langer wachten, vinden ze. De bouwers krijgen de toezegging van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) dat voor kleinere bouwprojecten geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

ANDER VOER: Nu zowel de boeren als de bouwers met groot materieel op het Malieveld hebben gestaan, is het wachten op de volgende beroepsgroep die hun machines in Den Haag parkeren. Misschien worden het piloten? De luchtvaartsector lijkt namelijk het volgende doelwit van het kabinet te worden. Minister Carola Schouten heeft aan de commissie-Remkes, die oplossingen voor de stikstofproblematiek aandraagt, gevraagd zo snel mogelijk met een rapport te komen. Remkes denkt dat nog voor het eind van dit jaar te kunnen doen. Schouten wil onder meer weten of hij vindt dat luchthavens een natuurvergunning nodig hebben. Ondertussen werkt het kabinet volgens de NOS ook aan een andere oplossing: boeren moeten hun vee ander voer geven, waardoor ze minder stikstof uitstoten. Overstappen op dat andere voer zou al binnen een week mogelijk zijn.

NIEUWE AFSPLITSING: Een snelle oplossing zou zeker het CDA goed uitkomen. Het rommelt namelijk onder de boerenachterban van de partij. Partijprominent Annie Schreijer-Pierik dreigt zelfs haar lidmaatschap op te zeggen. Schreijer zit namens het CDA in het Europarlement en laat het niet na om regelmatig te benadrukken dat ze zelf boerin is. Zij wil de stikstofnormen verhogen, want Nederland wordt volgens haar uitgelachen in Europa vanwege de strenge normen. „Nederland heeft zoveel plantjes aangewezen die het wil beschermen”, zegt ze in De Stentor. „We moeten nu gaan kijken hoe die in de wetgeving terecht zijn gekomen. En hoe het minder kan.” Dat geluid hoort ze te weinig bij het CDA, stelt Schreijer. „Als het CDA niet meer de agrarische, sociale partij is, dan stap ik eruit en richt ik mijn eigen partij wel op.”

LEKKEND LEK: O, ironie. Het interview waarin Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het minsiterie Justitie en Veiligheid, zegt dat zijn ministerie nog altijd een probleem heeft met lekken, is gelekt. Het interview staat op het intranet van het ministerie, maar is ook gelezen door het AD. Het ministerie jaagde afgelopen maanden verwoed naar medewerkers die de media hadden ingelicht over het WODC-schandaal. De klokkenluider die de hele kwestie aan het licht bracht werd daarbij ook afgeluisterd. Dat onderzoek leverde niks op, maar volgens Riedstra is de zaak daarmee nog niet af. Hij zegt dat „onderscheid tussen klokkenluiden en lekken niet altijd even helder” is. Het ministerie komt daarom met een brochure „waarin precies uitgelegd staat hoe je correct omgaat met een vermoeden van een misstand”.

CULTUUROMSLAG: Anderhalf jaar. Zo lang is de wachtlijst voor een nieuw debat in de Tweede Kamer. Een commissie onder leiding van Kees van der Staaij bekeek onder meer hoe dat probleem opgelost moet worden. De conclusie: de Kamer moet het zelf oplossen. Van der Staaij doet wel een aantal voorstellen om het aantal Kamerdebatten wat terug te brengen. Zo moeten er meer kamercommissies komen zodat minder plenaire debatten nodig zijn. Debatten die na twaalf weken na de aanvraag nog niet zijn gevoerd, moeten worden geschrapt. Maar verder zitten er nauwelijks ingrijpende maatregelen in de adviezen: de oplossing is een cultuuromslag. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kondigde vrijwel alle partijen al aan dat ze nog eens goed naar de lijst met debatsaanvragen zouden kijken. GroenLinks dacht tweederde van de aanvragen te kunnen schrappen.

MICROTARGETING: „Wij steunen de #onderwijsstaking. Jij toch ook?” „Blijf op de hoogte! Volg de VVD op Twitter.” „Bekijk mijn verhaal & blijf op de hoogte.” Deze Tweets van GroenLinks, VVD en D66 ga je veel minder vaak in je tijdlijn zien. Politieke partijen mogen namelijk niet meer adverteren op Twitter: het platform vindt dat er te veel nadelen aan kleven. Denk bijvoorbeeld aan microtargeting: via social media kun je heel gericht interessante groepen bestoken met berichten en volgens critici woorden kiezers op die manier gemanipuleerd. Met de keuze van Twitter wordt de druk op Facebook verder opgevoerd – het bereik is daar nog vele malen groter. 250 medewerkers van Facebook stuurden afgelopen week al een brief naar de leiding van het bedrijf om strengere regels voor politici op te stellen.

DESINFORMATIE: Defensie onderzoekt of het zelf desinformatie en propaganda moet gaan verspreiden. Want informatie is ook een wapen, zo stellen militairen. Zij geven als voorbeeld het verspreiden van een nepfilmpje van een Talibancommandant. „Wat als we een fake-video zouden maken van een Taliban-leider die dingen zegt die schadelijk zijn voor zijn positie? En als we die video zouden posten in een Facebook-groep van de Taliban? Zouden we daarmee de inzetbaarheid van een Taliban-eenheid omlaag kunnen brengen?” Dat is voor Nederlandse begrippen een verregaand voorstel: op dit moment mogen Nederlandse militairen niet eens met een fictief profiel lid worden van een besloten Facebookgroep. Toch hoopt defensie uiteindelijk net zo behendig te worden in beïnvloeding als reclamemakers. „Die zijn zo goed, dat je vaak iets koopt zonder dat je beseft dat je in het verleden al beïnvloed bent.”

QUOTE VAN DE DAG

Dank u

Waardering van de publieke tribune voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), die in de Tweede Kamer snikkend haar excuses maakte voor de fouten die haar ministerie maakte rond het ongeluk met de stint.