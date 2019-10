Jan Zoet wordt nieuwe theaterdirecteur in Den Haag

Jan Zoet (61) wordt de nieuwe directeur van het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Vanaf 2021 wordt hij directeur van Amare, het nieuwe Huis voor de Podiumkunsten aan het Spuiplein. Het Zuiderstrandtheater opende vier jaar geleden, om de periode van de bouw van Amare te overbruggen.

Zoet is nu directeur van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ook is hij voorzitter van Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Hij volgt op 1 februari 2020 als directeur Henk Scholten op, die dan met pensioen gaat.

Scholten was vanaf het begin betrokken bij het Zuiderstrandtheater, de tijdelijke thuisplek van het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. In Amare zal ook het Koninklijk Conservatorium worden gevestigd.

Eerder was Zoet directeur van de Rotterdamse Schouwburg/Productiehuis Rotterdam, zakelijk leider van Theatergroep Hollandia en programmamaker bij het Mickery Theater. In een persbericht zegt hij uit te kijken naar zijn nieuwe functie: „Ik heb in mijn loopbaan in de kunsten altijd werelden willen verbinden. Amare wil een nieuw huis zijn voor heel Den Haag, een ontmoetingsplek waar mensen uit alle delen van de stad zich thuis voelen.”