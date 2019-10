IS bevestigt dood Al-Baghdadi, stelt opvolger aan

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft donderdag de dood van haar leider Abu Bakr al-Baghdadi bevestigd. Ook heeft de terreurbeweging via het eigen persbureau Amaq bekendgemaakt dat een een nieuwe leider is aangesteld, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi, melden internationale persbureaus.

Tot nu toe had de terreurgroep nog niet gereageerd op de dood van Al-Baghdadi. In de audioboodschap van zo’n acht minuten worden IS-aanhangers opgeroepen om trouw te zweren aan de nieuwe leider, over wie vooralsnog weinig bekend is.

Al-Baghdadi kwam afgelopen weekend om het leven tijdens een aanval van Amerikaanse special forces in het Syrische Idlib. Volgens president Trump blies de terreurleider zichzelf op nadat hij een tunnelcomplex was ingedreven. Na de dood van Al-Baghdadi, die in 2014 het kalifaat uitriep in de Iraakse stad Mosul, was het de vraag wie zijn rol op zich zou nemen.

IS bevestigde donderdag dat verder woordvoerder Abu al-Hassan al-Muhajir bij de Amerikaanse aanval omkwam. Daarbij maakte de terreurgroep voor het eerst bekend dat deze rechterhand van Al-Baghdadi uit Saoedi-Arabië kwam.

Dit bericht wordt aangevuld.