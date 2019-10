Hongkong voor het eerst in tien jaar in recessie

Hongkong is voor het eerst in tien jaar officieel in een recessie beland. De economie wordt ontwricht door de aanhoudende demonstraties tegen de regering en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dat meldt de regering donderdag.

De economie kromp met 3,2 procent tussen juli en september. Dat is het tweede kwartaal op rij dat de economie is gekrompen en hiermee is officieel sprake van een recessie. In vergelijking met een jaar eerder is het bruto binnenlands product (bbp) met 2,9 procent afgenomen. „De binnenlandse vraag is aanzienlijk verslechterd”, liet de regering in een verklaring weten. Omdat er voorlopig geen zicht lijkt op het einde van de protesten, houdt de regering er rekening mee dat het economische klimaat nog verder verslechtert.

Vooral de detailhandel heeft te lijden onder de protesten en de handelsoorlog. Ook het aantal toeristen dat de stad bezoekt is na 2003 niet zo hard gedaald. Toen werd Hongkong getroffen door het besmettelijke SARS-virus. De handelsoorlog met de Verenigde Staten zet de export onder druk.

Eerder deze maand werd al bekend dat de Chinese economie de laagste groei doormaakt sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw. Vooral de handelsoorlog met de VS en het dalend aantal investeringen in de Chinese industrie hebben invloed op de economie.