‘Regerings- en legerfunctionarissen bespioneerd via WhatsApp’

Hoge regerings- en legerfunctionarissen uit meerdere landen zijn eerder dit jaar bespioneerd via een gat in de beveiliging van WhatsApp. Dat meldt persbureau Reuters donderdag op basis van bronnen rond het interne onderzoek van WhatsApp.

Eerder deze week spande de berichtenservice een rechtszaak aan tegen een Israëlisch bedrijf dat spionagesoftware ontwikkelde om gebruikers te hacken. Het is echter onduidelijk of deze zaak direct te maken heeft met de spionage van hoge functionarissen waar Reuters over schrijft.

Een anonieme bron binnen het onderzoek zegt tegen het persbureau dat een „aanzienlijk deel” van de getroffen gebruikers hoge regerings- en legerfunctionarissen zijn, uit zeker twintig landen over de hele wereld. Het zou onder anderen gaan om gebruikers uit de Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Mexico, Pakistan en India.

Lees meer over NSO: Het dubieuze boegbeeld van de Israëlische surveillanceindustrie

Rechtszaak

WhatsApp spande dinsdag een rechtszaak aan tegen het Israëlische technologiebedrijf NSO, dat gebruik zou hebben gemaakt van een lek in WhatsApp om afluistersoftware te installeren op smartphones. Dat zou zijn gebeurd bij minstens 1.400 gebruikers, onder wie zeker honderd journalisten en mensenrechtenactivisten.

Het is niet duidelijk wie de software gebruikt heeft. NSO zegt dat het zijn software alleen aan inlichtingendiensten en overheden verkoopt om misdaad en terrorisme te bestrijden.