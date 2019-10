Het vriest in het palmenparadijs

Met het vliegtuig naar Bali voor een tropische ervaring? Helemaal niet nodig, zegt art director Koen van de Wouw (36). Als je een beetje je best doet, zegt hij, is het paradijs ook in Nederland te vinden.

Als bewijs voor zijn stelling maakte hij Dutch Palm Lovers, een klein fotoboek met 22 gevonden afbeeldingen van ingepakte palmbomen. Een idee geboren na een vakantie in Spanje. Daar viel Van de Wouw voor de schoonheid van de palmbomen. Maar hoe de meegenomen zaadjes thuis op te kweken? Op zoek naar informatie belandde hij op Facebook bij de ‘Palmvrienden’, een forum waarop 3.500 liefhebbers van exotische planten hun kennis en ervaringen delen.

Toen de winter eraan kwam, verbaasde Van de Wouw zich over de foto’s die de palmvrienden posten. „Als een voyeur” verlekkerde hij zich aan die beelden, zegt de art director, werkzaam voor communicatiebureau KesselsKramer en het mediabedrijf Vice.

Zijn verwondering leidde tot een boekje, dat distributeur Idea Books wereldwijd gaat verspreiden. Een verrassende fotoreeks. Want de Nederlandse huisvlijt om tropische bomen de winter door te helpen, leidt regelmatig tot sculptuurkunst. Kijk eens, zegt Van de Wouw, naar de in plastic gewikkelde palm. „Een erectie in de voortuin. Door die boom in het donker met paars kunstlicht te fotograferen heeft hij ook iets vuigs gekregen.” Andere bomen zijn op meer poëtische wijze ingepakt. Bijvoorbeeld met riet, afgedekt met een paraplu. Of in speciale tentjes, al dan niet gedecoreerd met geschilderde palmen.

Van de Wouw heeft zich de foto’s van de palmvrienden toegeëigend, zegt hij. Door te verzamelen en ze te editen zijn de ingepakte tropische bomen gesublimeerd tot een kunstproject. „Ik ben geen fotograaf maar beeldenmaker”, zegt hij.

Koen van de Wouw: Dutch Palm Lovers. Voor 15 euro en verzendkosten te bestellen via: koen.vandewouw@vice.com en ideabooks.nl