Helsinki is vooral mooi van binnen

Schoonheid zit van binnen

Eerlijk is eerlijk: op het eerste oog is Helsinki niet heel mooi. Zeker buiten het historische centrum oogt het vaak wat grauw, zelfs bij zonneschijn. Maar wie daar niet in blijft hangen, ziet genoeg schoonheid. Bijvoorbeeld in het ‘Berlijns’ aandoende Kallio, de arbeidersbuurt ten noorden van het centrum, die langzaam wordt geannexeerd door hipsters. De vibe is nu nog goed: weinig formuleketens en veel particulier initiatief, waardoor restaurants en cafés nog avontuurlijk aanvoelen (met wisselend succes).

Hoe kom je er?

ongeveer 26 uur met de auto Inclusief het veer van Tallinn naar Helsinki met het vliegtuig circa 2 uur Vanaf zo’n 180 euro retour met de trein ruim 40 uur… …en dus voor de meesten geen optie

Van vegan tot beer

Noord-Europese restaurants staan erom bekend dat ze aan de prijs zijn – tenzij je een pizzeria of een kebabzaak binnenstapt. In Helsinki valt dat alleszins mee. De prijs van alcohol blijft een ding, met soms 8 à 10 euro voor een glas bier of wijn. Maar zelfs met een drankje erbij kom je op veel plekken voor 20 tot 30 euro per persoon een heel eind. Finnen zijn dól op buffetten, die zijn vaak van goede kwaliteit. Voor gezond en vegan is Siltanen een goed adres, met jong en studentikoos publiek. Wil je je in een film van regisseur Kaurismäki wanen, ga dan naar Sea Horse. Dat wordt desgevraagd door meerdere inwoners ‘het meest Finse restaurant’ van de stad genoemd. Er is daar geen buffet, wel bakken met sla en brood voor bij de goedkope lunchoptie van een tientje. Toen ik in die prijsklasse om ‘iets typisch Fins’ vroeg, kreeg ik macaroni met gehakt – die overigens prima smaakte. Rendier eet je bij Lappi, (legaal geschoten) beer bij het toeristische Savotta.

De buurtsauna

Finnen staan nog liever hun huis af dan hun sauna. En voor wie er zelf geen heeft, is er in Helsinki keuze te over. Bij buurtsauna Kotiharjun in Kallio hangen mannen in witte handdoeken gewoon buiten op straat. Wat meer upscale is Löyly, waar je vanuit de sauna zo de zee in springt. Let wel op: sauna’s in Finland hebben vaak aparte bezoektijden voor mannen en vrouwen.

Het groen in

Finnen zijn dol op natuurwandelingen. Dat doen ze vaak in de buurt van hun buitenhuisje – 60 procent van de Finnen bezit er een. Of ze rijden naar een van de prachtige nationale parken. Wie in Helsinki een try-out wil van de Finse natuur, kan naar het Centraal Park van Helsinki (Keskuspuisto), met prima wandelroutes in het groen, ook al heb je daar niet de stilte van het platteland.

De Suomenlinna vesting in Helsinki, Finland. Foto Valerija P

De overheersers

Finland kent een lange geschiedenis van overheersing door Rusland en Zweden. Dat zie je terug in tal van gebouwen in het centrum, zoals de Fins-orthodoxe Oespenski-kathedraal, halverwege de 19de eeuw gebouwd door de Russen, die Finland tot 1917 onder de knoet hielden. De Zweden vormen nog altijd een maatschappelijk invloedrijke bevolkingsgroep, waardoor Finland officieel tweetalig is. Zij hielden, voordat de Russen in 1809 na een oorlog met Zweden de boel overnamen, Finland eeuwen bezet. Dat leverde Helsinki de vesting Suomenlinna op, die de toegang tot de belangrijkste haven van de stad moest beschermen. Op het bewoonde eiland zijn het hele jaar exposities en evenementen. Suomenlinna staat weliswaar in álle toerismeboekjes, maar inwoners van Helsinki komen er zelf ook graag. Het is een kwartiertje met de veerboot vanuit het centrum.

Meer tips

Vorig jaar december opende de nieuwe bibliotheek Oodi in Helsinki. Van buiten is het spectaculair en binnen is er veel ruimte voor moderne techniek. Zo kun je voor minder dan een euro een kleine 3D-print laten maken. Culturele favoriet is Kiasma, museum voor hedendaagse kunst. Het moderne, zwierige gebouw van architect Steven Holl (VS) is vooral van binnen prachtig. De expositie Coexistence, over de verhouding tussen mens, dier en natuur, is fascinerend en soms sinister tegelijk (tot 1 maart 2020). Wie de Finnen soms wat te afstandelijk vindt: ga ontbijten of lunchen bij café Rouge. De van oorsprong Libanese eigenaresse Maggie heeft genoeg warmte voor de hele stad. Daarnaast komt er ook een variëteit aan goedkoop én smakelijk mediterraan voedsel uit de keuken. Met de app van vervoerder HSL koop je heel makkelijk kaartjes voor tram, bus of metro.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019