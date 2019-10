Flinke toename verkeersdoden door alcohol en drugs

Het aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakt door bestuurders die onder invloed achter het stuur zaten, is in twee jaar tijd bijna verdriedubbeld. Dat zegt de politie donderdag naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. In 2016 vielen er volgens cijfers van de politie 13 verkeersdoden door alcohol of drugs, vorig jaar lag dit op 36. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 29 dodelijke slachtoffers.

De cijfers zijn gebaseerd op proces-verbalen waarin is bewezen dat de bestuurder alcohol of drugs had gebruikt. Hoeveel ongelukken zijn veroorzaakt door bestuurders die alleen beschonken waren, kan de politie niet zeggen. Wel ziet de politie dat drugsgebruik in het verkeer „enorm is vergroot”, aldus een woordvoerder. De afgelopen jaren was er juist sprake van een afname van alcohol in het verkeer.

Eenzijdige ongevallen

Volgens cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid veroorzaakt alcohol jaarlijks tussen de 75 en 140 verkeersdoden. Dit aantal ligt hoger omdat hier ook eenzijdige ongevallen bijzitten waarbij de beschonken bestuurder om het leven komt en de politie geen proces-verbaal opmaakt, zegt een woordvoerder van de stichting. De politie maakte sinds 2016 twee keer een proces-verbaal op na een ongeluk waarbij de bestuurder onder invloed was en om het leven kwam. Bij deze ongevallen werd alcoholgebruik bewezen op basis van getuigenverklaringen.

Ook het totaal aantal ongevallen door alcohol of drugs is toegenomen. In 2016 registreerde de politie 2.379 ongevallen, vorig jaar waren dit er 2.731. „We controleren nu op een andere manier die meer gericht is op afwijkend gedrag op de weg”, zegt een politiewoordvoerder. Daardoor zijn de minder effectieve fuikcontroles, waarbij alle automobilisten op een bepaalde weg moeten blazen, in aantal afgenomen.