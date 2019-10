Beelden vrijgegeven van aanval op IS-leider Al-Baghdadi

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven waarop te zien zou zijn hoe Amerikaanse militairen een aanval uitvoeren op IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in Syrië. De 48-jarige IS-leider blies zichzelf tijdens de aanval op met een bomvest.

Op de beelden van afgelopen zaterdag zou te zien zijn hoe Amerikaanse militairen een inval doen in de schuilplaats van Al-Baghdadi. Kenneth McKenzie, commandant van de Amerikaanse strijdkrachten, zei tijdens een persconferentie dat de voorbereidingen al langer bezig waren. „Toen duidelijk werd dat we heldere en bruikbare informatie hadden gekregen over zijn schuilplaats, maakten we een plan om hem te arresteren of te doden, en begonnen we een speciaal team voor te bereiden op deze missie.”

In een eerste video is te zien hoe Amerikaanse helikopters tijdens een landing onder vuur worden genomen vanaf de grond. Volgens McKenzie waren die schutters waarschijnlijk niet IS-strijders, maar omdat ze zich „vijandig” gedroegen, zijn ze met twee luchtaanvallen gedood.

Let op: op onderstaande video is te zien hoe een groep strijders wordt gedood.

Een tweede video zou de inval tonen van de Amerikaanse militairen in het complex waar Al-Baghdadi zich schuilhield. Volgens McKenzie hebben de militairen erop aangedrongen dat iedereen zich vreedzaam zou overgeven. „Degenen die uit het gebouw kwamen, werden gecontroleerd op wapens en explosieven.” De militairen zouden de ongewapende mensen hebben vastgezet en later hebben vrijgelaten. McKenzie: „De groep werd te allen tijde humaan behandeld en er waren elf kinderen bij betrokken.”

Vernietigen schuilplaats

McKenzie vertelde verder dat in het complex vijf IS-strijders werden aangetroffen die volgens de commandant niet luisterden naar de bevelen van de Amerikaanse militairen. De IS-strijders werden gedood. Uiteindelijk werd Al-Baghdadi in een tunnel gevonden. Hij blies zichzelf op. Hierbij kwamen ook twee kinderen om het leven. Eerder werd bekendgemaakt dat drie kinderen om het leven waren gekomen. Op beelden zou tot slot te zien zijn hoe de Amerikanen het gebouw met de grond gelijk maken om te voorkomen dat het een bedevaartsoord zou worden. „Het lijkt nu op een parkeerterrein met grote kuilen”, aldus McKenzie.