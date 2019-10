‘Duizenden banen in de bouw verdwijnen door stikstofuitspraak’

De komende drie jaar verdwijnen duizenden banen in de bouwsector als gevolg van de stikstofcrisis. Dat verwacht de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat het onderzoeksinstituut woensdag publiceerde. Een groot deel van de economische schade is al voelbaar, omdat sinds het voorjaar geen vergunningen meer worden verleend voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Uit berekeningen van het EIB blijkt dat de bouwsector in de periode 2019-2021 een productieverlies komt te lijden van 6 miljard euro. Volgens het instituut gaat het tot en met 2021 om zes- tot twaalfduizend voltijdbanen. Daardoor neemt volgend jaar de werkgelegenheid af binnen de bouw, terwijl dit jaar nog een tekort aan werknemers dreigde. Doordat bouwprojecten later worden ingehaald, komt juist meer werk beschikbaar in de bouw in 2022 en 2023 dan wanneer het stikstofprobleem zich niet had voorgedaan.

Dinsdag protesteerde de bouwsector op het Malieveld in Den Haag tegen het oordeel van de Raad van State in juni dit jaar. Bouwvakkers en aannemers vinden dat ze onevenredig zwaar worden benadeeld. Duizenden bouwprojecten zijn inmiddels stilgelegd.

Drempelwaarde

Het EIB ziet in het verlagen van de drempelwaarde van stikstofuitstoot voor bouwprojecten een oplossing om de economische schade voor de bouw te beperken. Projecten die wat verder bij de natuurgebieden vandaan zijn stilgelegd, zouden dan weer kunnen worden hervat. Daarnaast, zo stelt het EIB, stoten de landbouw en het verkeer veel meer stikstof uit dan de bouw. Boerenbedrijven uitkopen en de maximumsnelheid op snelwegen verlagen, beschouwt het instituut daarom als efficiëntere manieren om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Analisten van ABN Amro maakten eerder al een schatting van de te verwachten schade die de bouw zou komen te lijden door de stikstofcrisis. Die zou in de komende vijf jaar uitkomen op minstens 14 miljard euro, aldus de analisten. Ook zouden mogelijk zeventigduizend banen verdwijnen. In de vaststelling van dat miljardenbedrag is de schade voor de utiliteitsbouw – scholen en ziekenhuizen – niet meegenomen.