Duitse regering komt met pakket maatregelen tegen haatzaaien

De Duitse regering wil harder gaan optreden tegen haatzaaien en belediging op internet. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) heeft daarvoor woensdag een pakket van negen maatregelen gepresenteerd, meldt persbureau DPA. De regering wil het onder meer moeilijker maken om aan een wapen(vergunning) te komen.

Tot de maatregelen behoort onder meer een meldplicht voor sociale netwerken als sprake is van doodsbedreigingen of aanzetten tot haat. Ook wil het kabinet aanvallen op medisch personeel en spoedeisende hulpdiensten even streng gaan bestraffen als aanvallen op politieagenten en soldaten. Om de strijd tegen racisme en rechtsextremisme verder te intensiveren wil minister Seehofer 740 banen creëeren binnen de politie en landelijke recherche.

Duitsland werd het afgelopen jaar een aantal keer opgeschrikt door schietincidenten met politieke motieven. Minister Seehofer verwees in zijn presentatie onder meer naar de dood van CDU-politicus Walter Lübcke en de schietpartij bij een synagoge in Halle, waar vorige maand twee mensen om het leven kwamen.

Synagogen worden inmiddels in alle Duitse provincies beter bewaakt. Minister van Justitie Christine Lambrecht zei tegen persbureau AP „dat de aanslag op de Joodse gemeenschap in Halle laat zien wat er kan gebeuren als er tot haat wordt aangezet online. We zullen extreem-rechts terrorisme en antisemitisme met alle krachten van de wet bestrijden.”

Seehofer gaat onder meer onderzoeken of bij de aanvraag voor een wapenvergunning ook kan worden gekeken naar iemands overtuigingen. Nu wordt slechts gecontroleerd of iemand crimineel is, lid is van een verboden organisatie of alcohol- of drugsverslaafd is. De minister wil dat mensen ook gaan uitleggen waarom zij vinden dat ze het wapen nodig hebben.