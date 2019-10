Drie jaar cel geëist voor verkoop paardenvlees als rundvlees

Origine Romania. Boneless Forres, uitgebeend vlees. De pallets die van de Bredase vleeshandelaar Windmeijer Meat Trading (WMT) naar de Franse verwerker Gel Alpes gingen, leken op leveringen zoals ze zo vaak plaatsvinden in de vleessector. Van het slachthuis via allerlei tussenschakels naar verwerkers die het weer gebruiken in hun producten - diepvrieslasagne bijvoorbeeld.

Maar met de zendingen van eigenaar Hans W. was wat vreemds aan de hand. Op de pallets zoals ze bij WMT binnenkwamen stond niet Roemenië maar Canada als herkomstland. En het ‘boneless Forres’ heette toen nog ‘horse meat’, oftewel paardenvlees. Bij zijn bedrijf in Breda herpakte W. de Canadese zendingen en gaf ze een Europees etiket.

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet W. daarvoor drie jaar de cel in, zo bleek donderdag bij de behandeling van de zaak in de Bredase rechtbank. Hij maakte zich volgens justitie schuldig aan valsheid in geschrifte en zou lid zijn van een criminele organisatie die in 2012 en 2013 goedkoper paardenvlees als rundvlees verkocht. Ook moet zijn bedrijf WMT een boete van 50.000 euro betalen en wordt 550.000 euro aan illegaal verkregen winst teruggevorderd.

Lees ook over een andere paardenvleesfraudezaak: ‘De etiketten waren misschien van het paardenvlees afgewaaid’

Internationaal schandaal

W. wordt gezien als één van de spilfiguren in de zogeheten paardenvleesfraude. De zaak leidde in 2013 tot een internationaal schandaal toen bleek dat 4,5 miljoen kant- en klaarmaaltijden in onder meer Ierland, Groot-Brittannië, Polen en Frankrijk paardenvlees bevatten. Het leidde niet tot schade aan de volksgezondheid, maar wel tot schade aan het vertrouwen in de vleessector.

Hans W. werkte samen met de Bredase ondernemer Jan F., eigenaar van het Cypriotische bedrijf Draap (het woord ‘paard’ omgedraaid). Volgens het OM was F. bij de samenwerking degene „die aan de touwtjes trok”. De verhouding tussen hem en W. was er een van „een beroepscrimineel en zijn assistent”, aldus justitie.

W. en F. richtten in 2009 Windmeijer Meat Trading op. Volgens W. zat hij op dat moment werkloos thuis en bood F. hem aan wat bij te verdienen. „Ik had zeventig sollicitaties gedaan en maar één keer wat teruggehoord. Zo kon ik nog wat inkomsten verkrijgen.”

Het enige wat W. naar eigen zeggen hoefde te doen was het omkatten van paardenvlees tot het veel lucratievere rundvlees

WMT huurde vriescellen in Breda om van Draap gekocht vlees op te slaan. „F. regelde afnemers en onderhield ook het contact met klanten”, beschreef W. de werkwijze. Het enige wat hij naar eigen zeggen hoefde te doen was het omkatten van paardenvlees tot het veel lucratievere rundvlees.

Volgens W. was hij „niet zo slim” en deed hij simpelweg wat zijn zakenpartner hem opdroeg. „Ik spreek helemaal geen Frans en heb nog nooit iemand van Gel Alpes gezien.”

„Maar wáárom denkt u zelf niet na?”, vroeg de rechter donderdag aan W. „Hij had het idee dat de afnemer paardenvlees had besteld”, antwoordde zijn advocaat daarop. „Hij deed simpelweg wat de klant had gevraagd.” Volgens de raadsman gaat het om „met alle respect” een „sukkel van wie F. wist te profiteren”.

Het OM noemt dat onzin en stelt dat W. wist dat hij met het veranderen van de etiketten valsheid in geschrifte pleegde en deelnam aan een criminele organisatie. Hij fraudeerde „opzettelijk en met nadrukkelijk financieel gewin”. Hans W. „wist wel degelijk dat rundvlees moest worden geleverd” en geen paardenvlees.

Justitie rekent het de twee aan dat de fraude zware gevolgen had voor afnemer Gel Alpes. Het bedrijf moest voor 13 miljoen euro aan schadeclaims betalen en ook werden negen medewerkers ontslagen.

In de strafeis van drie jaar houdt het OM er rekening mee dat W. en F. al eerder werden veroordeeld en toch weer samenwerkten. F. kreeg in 2012 een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor het als halal rundvlees verkopen van paardenvlees. W. kreeg toen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Verdachte zit in Spanje

De bedoeling was dat de zaak van F. donderdag tegelijkertijd behandeld zou worden. Hij kwam echter niet opdagen. F. heeft momenteel huisarrest in Spanje, waar hij eveneens verdacht wordt van fraude met paardenvlees. Eerder dit jaar werd F. in weer een andere zaak tot twee jaar cel veroordeeld vanwege handel in paardenvlees met het Franse bedrijf Spanghero. Hij vreest te worden uitgeleverd aan Frankrijk als hij Spanje verlaat. W. kreeg in de Franse zaak een jaar voorwaardelijk.

De advocaat van F., Romando Neijndorff, vroeg daarom om aanhouding van de zaak. De rechter ging daarin niet mee, waarop Neijndorff demonstratief de verdediging neerlegde. De rechtbank besloot, tot onvrede van het OM, de zaak tegen F. en zijn bedrijf Draap donderdag niet te behandelen. Voor zijn strafzaak moet een nieuwe datum komen, Hans W. hoort over vier weken het oordeel van de rechter.