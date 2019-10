Cel- en taakstraffen voor organiseren hondengevechten

De 32-jarige Batikan Y. heeft donderdag acht maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, gekregen voor het organiseren van hondengevechten. De rechtbank in Amsterdam acht hem ook schuldig aan dierenmishandeling en het fokken van agressieve honden.

Naast Batikan Y. werden twee mannen van 35 jaar en een drieëndertigjarige vrouw veroordeeld voor hun aandeel in de gevechten. Zij kregen taakstraffen van 60 tot 240 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Alle vier mogen ook drie jaar lang geen hond hebben.

Drie jaar geleden werd het viertal ook aangehouden nadat het meerdere hondengevechten had georganiseerd in een woning in Amersfoort. De honden liepen ernstige bijtwonden op door de gevechten en werden kreupel.

„Janken van pijn en uitputting”

Volgens de rechtbank is het „schrijnend om te zien hoeveel verschrikkelijk leed de dieren is aangedaan”. Op videobeelden die tijdens de zitting werden afgespeeld, was te horen hoe de honden „janken van pijn en uitputting”. Daarnaast duurden de gevechten lang en werden ze ook opnieuw begonnen als honden al verzwakt waren. Een groot aantal honden liep ernstige gedragsafwijkingen op doordat ze werden gefokt op vechtkenmerken. Bovendien werden de dieren gehouden zonder te voldoen de geldende eisen voor hondenbezit. De politie nam drie jaar geleden 27 honden van de groep in beslag, 16 moesten na een gedragstest worden afgemaakt.

Naar schatting vinden er jaarlijks zo’n vierhonderd hondengevechten plaats in Nederland. Wie de gevechten organiseert, is lastig te achterhalen voor de politie, omdat organisatoren en deelnemers veelal via beschermde Facebookgroepen of WhatsApp afspraken maken. De politie kwam het viertal dat donderdag werd veroordeeld op het spoor na een tip.