Black Achievement Award voor theatermaker Raymi Sambo

Theatermaker Raymi Sambo heeft de Black Achievement Award 2019 in de categorie kunst en cultuur ontvangen, dinsdagavond tijdens een gala-avond in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Hij zet zich niet alleen in voor multiculturele film- en theaterproducties, maar ook voor seksuele diversiteit, met zijn organisatie Raymi Sambo Maakt.

De Black Achievement Awards worden uitgereikt aan het eind van de Black Achievement Month aan personen die door hun werk of activiteiten uitblinken. „En zich ook specifiek inzetten voor de positie van de zwarte gemeenschap in Nederland,” aldus jurylid Clayde Menso, directeur debatcentrum Amerpodia, in een AT5 reportage over het gala.

Er is een hele reeks awards in verschillende categorieën uitgereikt. De culturele sector was ruim vertegenwoordigd. Zo kreeg Valika Smeulders, curator van het Rijksmuseum voor de slavernijtentoonstelling in 2020, de Black Achievement Award in de categorie onderwijs en wetenschap.

Patta en Gargard

Het uit de hiphop afkomstige duo Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, samen Patta, dat een succesvol sneakermerk in de markt heeft gezet en kunst en muziek maakt, kreeg de award in de categorie ondernemen.

Journaliste en programmamaker Clarice Gargard, ook columniste van NRC, kreeg de award in de categorie mens en maatschappij. „Soms vraag ik me af of we niet te veel de witte dominante blik centraliseren,” zei ze bij in haar dankwoord, „daarom ben ik blij dat we deze prijs en deze maand hebben, waarin we ons zelf centraal stellen.”

Oud honkballer en coach Hensley Meulens kreeg de prijs in de categorie sport. En psychiater Glenn Helberg kreeg een life time Black Achievement Award als transcultureel psychiater, vanwege onder meer zijn inzet voor de positie van Antillianen in Nederland.